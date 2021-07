Los mejores trucos de Robin Food para cocinar la merluza y utilizarla en la cocina

El chef del programa, Robin Food, estuvo hace unos días visitando a Esteban Bustabad, un pescador de la Cofradía de Cedeira, en A Coruña, y patrón del barco 'El Sarridal'. A sus 32 años, Esteban lleva alrededor de 9 trabajando en la pesca de volanta de merluza. La volanta es un arte de pesca de enmalle con forma rectangular, que consiste en varias piezas de red unidas entre sí. "Es un tipo de pesca mucho más artesana", comenta.

La pesca de volanta, una pesca más artesana

Con esta técnica, pescan merluzas de entre uno y diez kilos. Una vez dentro del barco, los pescadores aben la merluza para limpiarla. Después, se empaqueta y se mete en la nevera lista para volver a puerto. De esta manera, se mantiene mucho más fresca y dura. A la hora de cocinarla, Esteban prefiere la merluza en salsa verde, pero reconoce que es un producto que se puede elaborar de muchas formas.

Robin Food estuvo a bordo del barco de Esteban, donde mostró su interés por el producto. "Fue un poquito cagueta porque no quería subirse al barco", bromea Esteban. Además, los pescadores tuvieron que explicarle que la merluza no se agarra por los ojos, porque es por ellos como se puede saber el estado de un pescado, si está fresco o no. Esteban explica que el pescado " se tiene que agarrar siempre por la zona de la cococha, que es más dura".

Trucos para preparar la merluza

El chef Luis Arrufat, también coordinador de másteres y cursos en el Basque Culinary Center que cumple ahora 10 años, nos explica diferentes formas de preparar la merluza. Una de sus favoritas es la receta de merluza de su suegra; se corta la merluza en rodajas, y se pone en ajo, aceite y perejil. Al final, se le añaden unas almejas para darle más sabor aún.

Algunos trucos para preparar la merluza: