Los oyentes piden que Josemi adopte a Arturito

LA VOZ DEL OYENTE, CON ARTURITO

El niño mísero Arturito trae a Más de uno la veracidad de las redes, en este caso, pone un mensaje de un oyente que solicita a Josemi que adopte al pequeño para que deje de sufrir. Además, se queja de su pobreza al no poderse comprar un móvil para realizar bien su trabajo, "no me puedo comprar un móvil, tengo que usar el de Begoña".