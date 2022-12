La "gran ilusión" de ser abuelo: responsabilidades y crianza de los nietos

A menudo se dice que la relación entre los abuelos y los nietos es la más bonita y especial. Casi todos comparten la experiencia de volver a cuidar de unos niños, pero sin la responsabilidad de ser sus padres.

¿Qué significa ser abuelo o abuela?

Para Lola Prieto ser abuela ha sido siempre un sueño, algo que deseó durante años y que, aunque tardó, al final se acabó cumpliendo. Su primer nieto nació cuando ella tenía 57 años y ahora disfruta de los dos nietos: de 17 y 25 años. De joven Lola fue modista y, por eso, siempre quiso tener hijas para poder hacerles sus vestidos.

Para los abuelos, los nietos son un paraíso de felicidad

Por el contrario, Pilar Pérez fue abuela muy joven porque también fue madre joven -tuvo a su primer hijo con 24 años-. "Tuve la gran suerte de ser abuela con 52 años", dice Pilar, mientras cuenta cómo su hijo Jorge y su nuera Marga les dieron la noticia de que iban a ser abuelos durante una Nochebuena.

Después de Diego, su primer nieto, llegó Inés, la segunda hija de Jorge y Marga. Aquella noticia la recuerda Pilar con muchísimo cariño: "fue espectacular. Estaba yo en el trabajo y me llamó mi hijo para decirme 'mamá, que vas a ser abuela de una niña'. Me levanté corriendo de mi sitio y me fui al baño a llorar de la emoción".

Eduardo tiene tres nietos -de 7, de 5 y de 2 años- y, además, por parte de su pareja también va a ser abuelo de un niño, que se llamará Iago, al que asegura que querrá como si fuese su nieto.

La responsabilidad de ser abuelo

Todos coinciden en que de los nietos se disfruta de una forma diferente que de los hijos. "Cuando eres joven tienes la responsabilidad del trabajo y vas de una manera más acelerada", dice Pilar, quien apunta que la responsabilidad reside siempre en los padres.

Sobre "malcriar" a los nietos, los tres abuelos admiten que les preparan de comer lo que más les gusta porque "para una vez que vienen a casa" prefieren mantenerles felices con la comida.

Guía práctica para abuelos

Isabel Agüera defiende que "un aliciente para mantenerse activo y joven es la ilusión" y precisamente, "los nietos son un motivo de gran ilusión" para los abuelos. "Para los abuelos, los nietos son un paraíso de felicidad que les llega en momentos bastante difíciles", sostiene.

Como abuela, escritora y maestra, ha escrito tres obras dedicadas a los abuelos, un tema que le interesa especialmente. En su libro 'Guía práctica para abuelos' trata el tema de la relación educativa que los abuelos deben tener con los nietos, pues a menudo se les consiente más de la cuenta o se saltan normas que los padres tienen establecidas para la educación de sus hijos

Para evitar esto, es importante seguir estos consejos: