En defensa del reggaeton: "La potencia política del reggaeton es su festividad"

El reggaeton es un estilo de música afrodescendiente que nace en Puerto Rico y en Panamá mezclando elementos del hip-hop y de la música jamaicana, pero con letras en español y que recoge muchos recursos de la música popular caribeña. En definitiva, es "descendiente de todas las músicas negras que llegan con los esclavos de África" y el cruce de culturas del Caribe proporciona "una mezcla tan potente como es el reggaeton", explica Víctor Lenore, periodista musical y crítico cultural.

El reggaeton surgió entre gente pobre que sólo tenía su cuerpo para poder pasarlo bien

En sus orígenes, el reggaeton surgió entre gente pobre que sólo tenía su cuerpo para poder pasarlo bien. "En ese intento de hacer con tu vida lo mejor que puedas cuando eres muy pobre, hay una creatividad musical muy potente", argumenta Lenore, que defiende que "la potencia política del reggaeton es su festividad". Ahora, "esos chavales pobres y jóvenes reggaetoneros han desafiado y tumbado la hegemonía del pop anglosajón", pues ahora las canciones más populares están cantadas en español y Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo en 2020.

Sobre las críticas a sus letras machistas, muchos de los que ahora lo critican recibieron las mismas opiniones de sus padres cuando, de jóvenes, escuchaban rock and roll. Además, Lenore reivindica que "las letras de reggeaton no son tan machistas, lo son sus vídeos, pero no es algo específico del reggaetón, sino de nuestra cultura machista y consumista".

¿De dónde surge el perreo?

A la hora de bailarlo, el reggaetón está ligado al perreo, que también tiene gran influencia africana. Jack Gómez, bailarín, explica cómo en África y Jamaica el movimiento de cadera y la sexualidad está muy naturalizada. "Hablamos de sexualidad como el hecho de apropiarte de tu cuerpo y expresarte con él como quieras", dice Gómez. En muchos bailes jamaicanos, la mujer se apodera de su sexualidad y utiliza su cuerpo como desea. Por ello, "el perreo nace de aprovechar el cuerpo y mover las caderas al ritmo de la música".

"El reggaeton se ve mal porque consideramos que ver a una mujer perreando es malo"

Actualmente, el reggaetón está tan de moda porque "vivimos en una sociedad donde nos han quitado mucho la parte corporal, sobre todo a las mujeres". A ello se le suma que "llega en un punto en el que la mujer puede bailar, expresarse libremente, tocar su cuerpo e irse a la cama por decisión propia". A menudo, lo vemos como algo negativo "porque consideramos que ver a una mujer perreando es malo", sostiene Gómez.

Danny Romero, cantante, productor y compositor de reggaetón, defiende las fusiones dentro del reggaetón donde se incluye bachata o electrolatino y critica que siempre se le considere como un género muy comercial "Detrás hay un curro muy grande, pero la gente sólo ve el producto final".

¿Cuál es el origen del twerking?

Tanto el twerk como el reggaeton tienen raíces africanas, pero a nivel cultural, el twerk nace en Nueva Orleans y a nivel musical está ligado a la cultura bounce, que surgió como música y estilo de baile. A nivel de baile, se empezaron a apropiar del bounce las personas de la comunidad LGTBI.

En los guetos donde se hacían fiestas, "ellos bailaban libremente sin ningún tipo de cohibición". Sin embargo, siempre llegaba la policía a dispersar las fiestas porque se trataba de gente negra, pobre, trans y gay. Entonces, se subían a los coches de policía a bailar twerk, en una especie de reivindicación "de los que nunca serían invitados a las fiestas de los blancos y ricos". De hecho, en el último videoclip de Rosalía con Tokischa sale gente haciendo twerk encima de coches de policía.