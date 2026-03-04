Qué pasará con España si Trump cumple su amenaza y corta el suministro del gas: "Mejor no buscarnos más problemas"

Se cumple un día más de la guerra en Oriente Medio con la vista puesta en la tensión de los mercados y en España, que está nuevamente en el foco después de la amenaza de Donald Trump de "cortar todo el comercio" con nuestro país en respuesta a la decisión del Gobierno de no permitir a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón.

Sobre la tensión en los mercados, José Carlos Díez opina en 'El Faro Económico' de Más de uno que no conviene "quitarle gravedad" al asunto, pero es cierto que la caída de la bolsa americana y la subida de los bonos de deuda pública "ha sido mínima desde el domingo".

El petróleo y la preocupante subida del precio del gas

El precio del petróleo "sí ha subido casi un 15%", pero cotiza a 80 dólares el barril, y "ese nivel no es suficiente para provocar una recesión mundial, como sucedía en las crisis del Golfo Pérsico del siglo pasado".

En lo que Díez sí se muestra muy preocupado es en la subida del precio del gas, "que casi se ha doblado esta semana", algo que puede ser más preocupante todavía si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente "cumple su amenaza" y corta a España el suministro de gas. ¿Por qué? Porque "en 2025, casi la mitad de nuestras importaciones de gas fueron americanas".

Por eso, finaliza con una reflexión: "Si no queremos pagar las calefacciones y pagar la electricidad mucho más cara, mejor no buscarnos más problemas".