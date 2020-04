Las preguntas de Amón: "¿No es paradójico que el coronavirus esté siendo todavía más cruel en la España vacía que en la llena?"

1.- Hemos escuchado versiones pintorescas, científicas, supersticiosas de las razones por las que España aporta más muertes que ningún país. ¿Qué os parece la versión que aportó Emiliano García- Page en este espacio?

2.- ¿Puede decirse más que nunca en estas fechas que... la procesión va por dentro?

3.- ¿No es paradójico que el coronavirus esté siendo todavía más cruel en la España vacía que en la llena? Hay menos habitantes, pero más ancianos en proporción y muchos menos medios.

4.- Otra paradoja, ¿por qué nuestros sanitarios, entre otros profesionales, deben luchar como héroes cuando deberían desempeñarse sanitarios? La mejor salud del mundo, entre comillas, se resiente de la dramática falta de medios.

5.- ¿No es un poco voluntarista y ambicioso hacer millones de test a los contagiados asintomáticos cuando ni si quiera se puede generalizar entres los sintomáticos?

6.- ¿Viven los tertulianos y los expertos en la misma casa? Me refiero a los que entran a las teles por Skype. No sé si es así, no sé si los expertos y los tertulianos viven en la misma casa, pero todos aparece en la misma estantería de Ikea y abusan del trágico plano contrapicado, amenazando a los espectadores.

7.- España marca otro mínimo de contagios y de muertes. ¿Y si la España que madruga volviera a reunirse el 27 de abril?