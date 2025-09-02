Carlos Alsina saca a la luz la "mentira" de los presupuestos de Pedro Sánchez: "No es eso lo que dice la norma"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una entrevista en TVE que presentará los presupuestos de 2026 y que "vamos a pelear" para aprobarlos, pero advirtió de que si no consiguen los apoyos suficientes, "seguiremos -ha dicho- con los presupuestos que tenemos".

Estas declaraciones han sido ampliamente comentadas en la tertulia en la que Carlos Alsina ha puntualizado varias cosas. El director de 'Más de uno' critica que el Gobierno lleva dos años quitándole importancia al hecho de que el Parlamento actual, elegido en 2023, no sólo no haya aprobado nunca unos presupuestos generales del estado sino que no los ha podido debatir.

Señala Alsina que claro que siempre hay presupuestos porque están prorrogados de la legislatura anterior, pero que el gobierno lleva intentando convencer a la ciudadanía de que sólo hay que presentarlos cuando tengan asegurados los apoyos y eso "es mentira".

La prórroga presupuestaria no es para todo el año

Alsina añade que la prórroga de unos presupuestos no exime al Ejecutivo de presentar una nuevas cuentas para su debate durante ese ejercicio, "no es eso lo que dice la norma". Lo que dice la ley, explica, es que el 1 de enero se prorrogan automáticamente las cuentas si no hay nuevos presupuestos, pero el Gobierno sigue teniendo la obligación de presentar un proyecto nuevo en cualquier momento del año.

"O sea, que todo el argumentario que viene manejando el Gobierno desde hace tres años es un cuento", concluye Alsina.