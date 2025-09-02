Por qué se reúne Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas: presupuestos y amnistía, claves

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá este martes a las 16.15 horas con Carles Puigdemont en la delegación del gobierno autonómico en Bruselas.

Illa cumplirá de este modo su compromiso de reunirse con el expresidente catalán, que se fugó en 2017 tras declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña y que permanece huido de la Justicia española desde entonces.

El encuentro entre Illa y Puigdemont será a puerta cerrada, aunque los líderes del PSC y de Junts permitirán que los medios gráficos tomen imágenes al inicio del encuentro.

Puigdemont permanece en Bélgica desde hace ocho años para evitar ser detenido y puesto a disposición de la Justicia española, que mantiene una orden nacional de detención contra él como máximo responsable del intento de golpe de Estado perpetrado en Cataluña hace ocho años para iniciar la secesión del resto de España.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una amnistía para todos los implicados en el proceso independentista que lideró la Generalitat de Puigdemont en 2017. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha permitido su aplicación al expresidente catalán por un presunto delito de malversación y eso le mantiene fugado de España.

Por qué se reúne Illa con Puigdemont

"Dije que me reuniría con el president Puigdemont cuando tocase, y yo creo que ahora toca para enviar un mensaje: en democracia, el diálogo es el motor que enciende el coche", así explicó Illa en una entrevista en TVE el pasado domingo las razones de esta reunión con la que culminará la ronda de encuentros que inició con los expresidentes de la Generalitat: se vio con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. Solo le faltaba Puigdemont, y a lo largo de estos meses reiteraba que el encuentro se produciría "cuando llegue el momento".

Y el momento ha llegado ahora, después del aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía: "Me hubiese gustado que esta reunión se produjese aquí, en el salón de la Virgen de Montserrat -en el Palau de la Generalitat-, y haberlo hecho hace bastantes meses", ha reconocido Illa, que en su momento justificó la decisión de no reunirse con Puigdemont al ser el único expresident que se mantiene en la política activa.

Más allá de su futuro judicial, Puigdemont lleva meses reivindicando la aplicación de lo que Junts llama "amnistía política" para ser rehabilitado plenamente como interlocutor al frente de Junts y de la oposición en el Parlamento de Cataluña.

La reunión de Illa con Puigdemont en Bruselas responde, en parte, a esta reivindicación y se produce justo en el inicio de un curso político después de que el actual presidente catalán haya concertado la estrategia a seguir con Pedro Sánchez durante sus vacaciones en Lanzarote.

Según ha publicado el diario El Mundo, fue el propio Illa quien propuso el encuentro a Puigdemont tras la cita del pasado viernes en las afueras de Zúrich entre los enviados del PSOE y los representantes de Junts.

A dicha cita acudieron el propio Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, Jordi Turull, José Luis Rodríguez Zapatero y Juanfran Serrano, quien fuera mano derecha del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán.

En este encuentro, afirma el mismo medio, Zapatero insistió en que el Gobierno ha intentado conseguir el aval de la Justicia a la Ley de Amnistía y, al mismo tiempo, el expresidente tuvo que minimizar la gravedad de los escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo tras las preocupaciones de Puigdemont al respecto.

Busca su apoyo para los presupuestos

Antes de iniciar su descanso estival, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció su propósito de presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, para cuya aprobación necesitaría los votos favorables del partido de Puigdemont.

Fuentes del Gobierno han enmarcado en la "normalidad" la reunión entre Illa y Puigdemont y admiten que la cita puede ayudar a la negociación presupuestaria.

En este sentido, Sánchez negó en su entrevista en TVE que esta tenga como objetivo que Junts apoye las nuevas cuentas del Estado, enmarcó ese encuentro en la política de normalización y convivencia de Cataluña y afirmó que le parece acertado que se haya concertado.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno señala que si no logra los apoyos a las cuentas seguirá gobernando con los presupuestos actuales.

El PP critica el encuentro y lo ve como un "chantaje" más

La noticia sorprendió al Partido Popular reunido en un cónclave en Aranjuez (Madrid) para definir su estrategia política para los próximos meses.

Su líder, Alberto Núñez Feijóo, dijo que el encuentro es "una falta de respeto a los catalanes y al Estado de las autonomías" y ha cargado duramente contra Illa, al que ha acusado de mentir y de no ser "de fiar".

Además, ha afirmado que "a lo mejor" Illa "pretende sustituir" al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como negociador con Puigdemont, haciendo referencia a que era el enlace con los dirigentes de Junts hasta su imputación en el caso Koldo.

Feijóo ha hecho una crítica de los pactos que Sánchez pretende llevar a cabo para aprobar los presupuestos de 2026, y en especial del "chantaje" al que, a su juicio, le someterán los independentistas de Junts.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien a través de X ha acusado a su homólogo catalán de falta de "pudor" y "ética" por la "vergonzosa reunión" con Puigdemont.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que esta reunión es una "evidencia" del "chantaje permanente al que el separatismo ha sometido" a España.

El PP de Cataluña y Vox han registrado este lunes, por separado, dos peticiones de comparecencia de Illa en el Parlamento de Cataluña para que dé detalles de la reunión.