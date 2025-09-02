El discurso de María Pombo en sus redes sobre la lectura: "No sois mejores porque os guste leer"

La influencer Maria Pombo ha desatado un debate en redes sociales tras unas polémicas palabras en las que deja clara su postura ante la lectura.

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", ha afirmado la creadora de contenido en respuesta a un comentario de una persona que le decía que tenía una librería preciosa, pero que lo sería mucho más si estuviera llena de libros que se ha leído.

María Pombo no se ha cortado en la respuesta y ha reconocido que no lee, y que no le gusta. Además, ha asegurado que una de sus dos hermanas, que es piloto, no se ha leído un libro en su vida: "Tengo una hermana que es influencer y devora libros, y tengo otra hermana, que es piloto, y no se ha leído un libro en su vida, yo creo".

En el vídeo, la influencer reconoce que lee cosas porque le interesa un tema en específico, pero no coge un libro y se lee una historia en su cama y no pasa nada. "Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer", dice.

Las críticas a estas declaraciones de la influencer no se han hecho esperar y muchos han mostrado su indignación por reconocer abiertamente que no le gusta leer y por la influencia que pueden causar sus palabras en sus seguidores.

Además, la creadora de contenido ha presumido en sus redes de ser la tataranieta de Concha Espina, la primera escritora española candidata al Premio Nobel de Literatura. Algo que no ha pasado desapercibido y que ha sido un motivo más de crítica a su vídeo.