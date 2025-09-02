El hotel de los horrores: así es el lugar donde Mati Muñoz fue asesinada en Indonesia

La Policía de Indonesia ha confirmado que uno de los sospechosos del supuesto asesinato premeditado de la española Matilde Muñoz fue un trabajador del hotel donde se alojaba en la isla de Lombok.

Comportamientos extraños y peligrosos por parte del personal

El supuesto asesinato se produjo en el hotel Bumi Aditya, que está ubicado en Senggigi, en la costa oeste de la isla de Lombok (Indonesia). El alojamiento arrastra una larga lista de reseñas negativas desde hace más de una década por fotos engañosas, plagas de insectos, quejas por maltrato al cliente, intromisión en las habitaciones y hasta robos dentro de ellas.

Al parecer, Mati tenía buena relación con los empleados del hotel y había pasado largas temporadas en la isla y no había sido víctima de ningún delito, pero el hotel acumula en la red multitud de advertencias sobre los peligros del establecimiento.

Robos en las habitaciones

Algunas de ellas estaban relacionadas con el robo de pertenencias en la habitación. Una huésped escribió en septiembre de 2015 una reseña titulada 'Robo de pertenencias en habitación' - evitar'. En la misma contaba que desaparecieron la navaja y el sombrero de su pareja mientras estaban en la habitación y que se dieron cuenta más adelante. Además, la huésped asegura que enviaron correos electrónicos al hotel de forma continuada y no recibieron respuesta.

Otra de las reseñas que publica el diario 'El Mundo' advierte de la suciedad del alojamiento y también de su peligrosidad. La clienta enumera en su comentario de septiembre de 2015 las condiciones insalubres del alojamiento y los comentarios inapropiados e intimidantes que recibió de los empleados: "Uno le dijo a mi amigo que vendría a mi habitación más tarde".

En un comentario de hace cinco meses una huésped describió cómo alguien entró en la habitación y les robó una gran suma de dinero. Lo dijeron en recepción y asegura que no les importó en absoluto.

Al parecer, el dueño del hotel abandonó el negocio tras el terremoto de 2018 y lo continuaron antiguos empleados, como el contable o la recepcionista. Fue ella quien dio varias versiones sobre el paradero de Matilde, que se había hospedado en el hotel varias veces.