Alsina, en Espejo Público: "IIla debería recordar que tiene una dignidad como presidente autonómico"

Carlos Alsina y Susanna Griso han analizado de manera conjunta el inicio del curso político marcado por la entrevista que ha concedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Televisión Española. El periodista de Onda Cero ha destacado que este parlamento ni siquiera ha llegado a debatir una propuesta de presupuestos desde que fue elegido en 2023.

"El Gobierno llevas tres años contándonos una versión falsificada de las normas elementales de la vida democrática", ha proseguido, tras lo que ha denunciado la postura errática del presidente del Gobierno y la falta de fuerza en el argumento de "parálisis del país" por el que, según Sánchez, sería negativo convocar elecciones anticipadas en España.

La visita de Illa Puigdemont

Respecto a la reunión entre Salvador Illa y Puigdemont que tendrá lugar este martes en Bruselas, Alsina ha comenzado reafirmando su aprecio al president de la Generalitat, al que "Puigdemont desprecia". "Se está tragando un sapo que no le toca a él", ha afirmado por su parte Susanna. Alsina ha proseguido afirmando que Illa ha tomado una decisión por la que le debe una explicación a los ciudadanos de Cataluña en la que especifique cuál es el motivo de la reunión.

Ante el motivo al que apunta algunos medios, para los Illa acudiría para negociar la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, el presentador de Más de uno ha señalado que "IIla debería recordar que tiene una dignidad como presidente autonómico". "No puede ser que la aprobación de los Presupuestos Generales depende hacerle la pelota a un señor pendiente de juicio por malversación", ha añadido.

Programa especial sobre la vida después del fuego

Susanna también ha preguntado por el especial de inicio de temporada de Más de uno en el que Alsina se desplazó a las zonas afectadas por los incendios en León y Ourense. Alsina ha descrito la situación dramática de los montes arrasados por el fuego en el que para mucha gente "ya no queda tiempo para volver a verlos como los conocían". Ha contado también como muchas de estas personas mayores que residían en los pueblos arrasados todavía no han vuelto a subir a ver sus casas destruidas porque sus hijos están retrasando el momento.