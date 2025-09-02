Si vives en esta comunidad es posible que tu sueldo esté por encima de la media de España

En España, el salario medio varía significativamente según la comunidad autónoma en la que se resida. Factores como la actividad económica predominante, el coste de vida y la concentración de empresas influyen en estas diferencias.

Según los últimos datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), estas son las regiones que lideran y las que se quedan atrás en cuanto a remuneración.

Las comunidades con los salarios más altos

País Vasco : Encabeza el ranking con un salario medio bruto anual que supera los 34.000 euros. Su potente sector industrial , con empresas punteras en tecnología y manufactura y su amplia tradición sindical, que empuja al alza los salarios, explica esta posición.

Madrid : La capital, con su alta concentración de sedes corporativas y sector financiero , ocupa el segundo puesto, con salarios que rondan los 31.500 euros de media.

Navarra: Otra región norteña con fuerte presencia industrial, especialmente en automoción y energía, completa el podio con un salario medio que supera los 30.000 euros anuales.

Otras comunidades como Cataluña y Aragón también se sitúan por encima de la media nacional, gracias a su dinamismo económico y diversificación industrial.

Las comunidades con los salarios más bajos

En el extremo opuesto, algunas regiones enfrentan mayores dificultades para alcanzar salarios competitivos:

Canarias : el turismo, principal motor económico del archipiélago, es el sector con los sueldos más bajos en nuestro país , poniendo a Canarias a la cola del salario medio español, con un sueldo medio de aproximadamente 24.000 euros.

Extremadura y Murcia : con un fuerte peso de la agricultura en su economía y menos presencia de la industria, comparten la parte baja de los salarios con alrededor de 24.500 euros brutos anuales.

: con un y menos presencia de la industria, comparten la parte baja de los salarios con alrededor de 24.500 euros brutos anuales. Andalucía: a pesar de su tamaño y diversidad, zonas con alta temporalidad laboral y un peso significativo de la agricultura, arrastran su media salarial hacia los 25.300 euros.

¿Por qué estas diferencias?

La brecha salarial entre comunidades refleja desigualdades estructurales. Las regiones con sectores de alto valor añadido (tecnología, finanzas, industria avanzada) suelen ofrecer mejores remuneraciones, mientras que aquellas con economías más tradicionales o dependientes del turismo y la agricultura tienden a registrar salarios más bajos. Además, el coste de vida (más elevado en Madrid, Barcelona o el País Vasco) también influye en estas cifras.

Mientras el norte industrializado lidera el ranking salarial, el sur y los archipiélagos enfrentan el reto de modernizar su economía para reducir la brecha. Mejorar la formación, atraer inversión y diversificar sectores son claves para equilibrar la balanza.