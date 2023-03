Edu García: "Todavía hay demasiados deportistas que se niegan a mirar el mundo en el que viven"

Hoy empiezo materialista, no disimulo, pensando en que muchos oyentes cobran el último día de mes y respiran al ver su cuenta. Acordándome del pagador del PSG y en esos 13 millones de euros que suman las mensualidades agrupadas de Mbappé, Neymar y Messi, (a las que añadir los sueldos del resto de la plantilla parisina). Problemas de ricos.

Siguen los rescoldos del debate sobre la maternidad de la Obregón, pero que sepas que nosotros tenemos nuestras propias controversias: recomiendo que veáis el vídeo de Neymar precisamente tras perder 1 millón de euros jugando al póker online. De difícil calificación. Todavía hay demasiados deportistas que se niegan a mirar el mundo en el que viven.

Por casos así creo que la ética debiera tener más presencia en todos los órdenes de nuestra vida. Evitaríamos algunos comportamientos. Del seleccionador Luis de la Fuente hemos dicho mucho tras el batacazo en Escocia, pero por encima de los recursos, las destrezas o sus reflejos ante las dificultades, soliviantó su falta de humildad, de autocrítica y la torticera lectura que hizo de los partidos. Los principios y valores parecen de otro tiempo y es una pena.

Por eso nos agarramos los deportivos a la entrega, a la constancia, al talento natural que se cultiva y se riega. Para ver a Fernando Alonso en el albor del domingo correr en Australia o al imberbe de Carlitos Alcaraz a raquetazo limpio en Miami. Hay temor por los tentáculos de la Inteligencia Artificial. De esa realidad que pueden pintar aunque no sea tal realidad. ¡Pero a estos cracks no los pueden suplantar! A los locutores de radio he oído que sí.