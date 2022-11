Edu García: "'Rambo', detenido por la Dirección Antimafia y Finanzas de Lombardía"

Tuvimos ración amplia de Copa este finde con la que nos reconciliamos con esos campos modestos atestados de anuncios inolvidables (ganó el que leímos en el Estadio de La Planilla de Calahorra: Transportes El Tardío. Para qué disimular con el márketing!).

Pero el caso es que hoy los internacionales empiezan con la previa mundialista: presentaciones, acomodo, sesiones y spots de esos que están llamados a poner al personal el vello como palmeras…

Así reaccioné al leer la noticia que abría informativos en Italia. Un país sin selección clasificada para Qatar (otra vez) pero con algún que otro prenda suelto que asusta: Rosario D’Onofrio, fiscal jefe de la Asociación Italiana de Árbitros. No me preguntes porqué el colectivo arbitral italiano tiene un fiscal jefe porque me pillas… aunque para pillaje bueno, el de este ex oficial del ejército al que apodan ‘Rambo’. Detenido por la Dirección Antimafia y Finanzas de Lombardía con ayuda de policía española y neerlandesa.

Le señalan como uno de los cabecillas de una organización de tráfico de drogas. Es más, desde el jueves han sido incautados alijos de marihuana, hachis, cigarrillos electrónicos y más regalitos. Al parecer el ya dimitido fiscal elegía lugares de entrega y planificaba la logística vestido de uniforme para intimidar. Con armas incluidas en el atrezo. Casi una cincuentena de detenciones, asunto serio este que seguiré para ver los siguientes capítulos de la serie a ver cómo se desarrolla la trama.

Eso sí, hoy pienso en esos árbitros italianos, en sus llamadas con el sujeto y en las posibles consideraciones e indicaciones que pudiera hacerles. Con un superior así te lo piensas dos veces. Digo yo…