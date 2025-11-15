Edu García sobre el nuevo dueño del Atlético: "Apollo, un nombre para poner al equipo en la estratosfera y, cuando lo hagan, venderlo otra vez"

Con el césped impoluto y sin inquilinos, muchos son los nombres que se han asomado a los dominios de la prensa deportiva: el 'Rubi' saca libro para hablar de su asesinato social. Dejó claro en el plató de El Chiringuito que lo suyo ha sido más un aquelarre de Irene Montero, Pedro Sánchez y el feminismo radical en su globalidad para opacar la amnistía. Como todo el mundo sabe, nada se habló de la condonación de delitos por su ósculo, es más, alguno se enteró ayer por lo del abogado de la Unión…

El que fuera presidente federativo, hoy aspirante al Planeta, también afirmó que manejaba a su antojo a su homólogo marroquí y con ese argumentario chusco que domina, afirmó que con él en el trono, no se hubiesen atrevido los discípulos de Mohamed VI a pedir tanto partido y esa hipotética final de la que tanto se habla. Rubi… tanta diplomacia perdida por un refrote de entrepierna y unos estrujones a las campeonas… ¡¡lo qué nos hemos perdido!!

Precisamente otro nombre en la semana fue el del ministro de deportes sin ministerio, el señor Uribes, que pasó por la comisión de educación del Congreso para lanzarnos a la cara esos 2100 millones invertidos desde 2018. Qué manía tienen los políticos en no contextualizar, como si los numeritos nos taparan la curiosidad y la sesera. José Manuel ¿y estáis satisfechos? ¿y los deportistas? ¿qué tal los resultados? ¿la gestión? ¿se puede hacer más? Encima nos metió un chirlo por la escuadra: "la final del Mundial 2030 la designará Fifa en 2029". Está fuertote el presi del CSD… pero cómo regatea!!

Clausuro con Gil Marín. Nuevo miembro de Apollo pero sin escafandra. El Atleti tiene nuevo accionista mayoritario con nombre de proyecto de la NASA. Inyección económica para poner al equipo en la estratosfera. Y cuando lo hagan… ¡¡a venderlo otra vez!! Qué fácil es siempre la táctica de los fondos.