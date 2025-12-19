El post de Radioestadio

Edu García carga contra la "bunkerización" del Real Madrid: "No comunicar es encogerse y hacerse vulnerable"

El director de Radioestadio ha criticado la cerrazón a la interna del club dirigido por Florentino Pérez, que no permite hablar a sus empleados y mantiene el futuro de su entrenador bajo un tupido velo.

Edu García

Madrid |

Mi compadre Miguel Ángel Lara entrevistaba ayer en Marca a una nutricionista adornada de títulos y cursos, en la que decía taxativamente que el Real Madrid no le permitía acceder a sus instalaciones para desarrollar la tarea por la que se la contrató. En la descarnada confesión relataba con detalle como se burlaba de ella la camarera del comedor, como el cocinero hacía oídos sordos a las dietas recomendadas y como los médicos y físicos la ignoraban día a día mientras la acusaban de tropelías como sustraer suplementación.

Intuyo vista o juicio o acuerdo compensatorio, sea como fuere, me sirve la melodía para ambientar el aire que respiran los empleados que, cabizbajos, anhelan deseosos que les señalen el camino a tomar. No se espera siquiera que sea el bueno, solo que sea uno estable por el que poder caminar un tiempo prudente.

El entrenador espera su esquela, el día de la publicación y los luctuosos párrafos de agradecimiento. Sus patronos apostataron, sus jugadores agacharon su apoyo y él, resignado, bloqueado e incrédulo, sigue musitando a quien le presta oídos que en verdad son los galenos y los fisios (los enemigos de la repudiada nutricionista) los que ejercen con mala praxis con las consabidas consecuencias sobre el verde.

La bunkerización y el hermetismo son las herramientas habituales en la entidad de Florentino Pérez aplicadas en todos los departamentos del club. Hasta el jardinero sabe que no debe contestar un whatsapp periodístico si no hay un permiso explícito. Yo sigo defendiendo que es un error pensar que no comunicar es silenciar. No comunicar es facilitar la especulación. No comunicar es entronizar la filtración. No comunicar es encogerse y hacerse vulnerable.

Mira qué curiosidad, Xabi Alonso sigue siendo aún entrenador de los blancos sin saber muy bien por qué… y Juan Carlos Ferrero ya no lo es de Carlitos Alcaraz ¡ y le ocurre lo mismo!

