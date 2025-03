Edu García: "El fiasco no son los proyectos, son las manos que los ejecutan"

Buenos días Alsina, con tu permiso y el de Mr. Bridge, voy a perorar sobre infraestructuras, que en la cosa deportiva, también tienen mucha importancia. Estas semanas es noticia el retraso acumulado y demás incidencias del Nuevo Camp Nou que quitan el sueño del presidente Laporta aunque, por ahora, no el apetito.

Los últimos vaticinios barajan el mes de noviembre como muy pronto para que el Barça deslumbre en su nueva casa, haciendo trizas hasta las previsiones más pesimistas y metiendo en un gran lio a la entidad, recordamos que Montjuic es de propiedad municipal y tiene fechas comprometidas. Una vez más los mandamases azulgrana se han ido liando con tanto trasiego. Plazos irreales, proyectos mancos, conflictos gremiales y todo con ese tufillo a “mentirijilla” para no autoinculparse ante una realidad que les come: casi 30 kilitos de desviación presupuestaria al no poder arrancar el próximo curso en la novísima instalación.

Y ya que estoy con el casco puesto, también ha generado su polvareda lo del Gran Premio de Fórmula Uno de Madrid. El defensor del pueblo ya cuantifica el malestar de algunos vecinos del barrio de Valdebebas, mientras la oposición de Ayuso y Almeida aborda el asunto de los millones previstos y desembolsados. Nos mediatiza la imagen de Camps y Barberá en el Ferrari descapotable paseando a Fernando Alonso por Cheste antes de intentar cuadrar las cuentas, pero ahora el listón de la exigencia es impepinable. 111 millones son muchos. Como las molestas obras y los dichosos ruidos. Eso sí, convendremos que, para pescar, además de mojarse las posaderas, en el anzuelo hay que poner chicha, para que el impacto en la ciudad se note en lo deportivo y en lo económico. ¿Acaso no seguimos ensoñando unos Juegos Olímpicos? Pues eso es inviable a base de contenedores y tiendas de campaña. Moraleja matutina: el fiasco no son los proyectos, son las manos que los ejecutan.