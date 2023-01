Edu García: "Hasta el 2029 seguiremos trasladando los aperos a Oriente"

El Real Madrid lleva disputados 4.436 partidos en su historia, pero fue el sábado cuando por primera vez alineó un once de futbolistas no nacidos en España. En un mundo globalizado no debería ya chocarnos, pero reconozco que la respuesta múltiple de la gente me llamó la atención. Muchos reflexionaron sobre los daños colaterales con la Selección. Muchos pidieron al madridismo latente y pertinaz que no vuelvan a elevar quejas colectivas. De todas formas, este es un debate ochentero que se reaviva, como las hombreras o los pantacas de campana.

Como lo de cuestionar que la Supercopa de España se traslade por tercera vez a Riad. Recordemos que la pandemia facilitó la huida de este torneo antes devaluado a Arabia Saudí, aunque luego los audios del Geri y el Rubi y los 40 millones por edición… remataron la faena. Hasta el 2029 seguiremos trasladando los aperos a Oriente. Y año tras año preguntaremos al presidente federativo por la evolución del fútbol femenino y los derechos humanos, porque en el origen del acuerdo, estaba previsto un empujón en ambas materias.

Y como yo nunca le he dado patadas al balón, puedo presumir y presumo a lo Suárez de los logros de titanes en otras disciplinas: Djokovic coge a Nadal como 4º tenista con más títulos ATP, 92. (Favorito en Australia donde no estará Alcaraz por lesión). Y Mikaela Shiffrin hace lo propio con la mítica Lindsey Vonn y la iguala a 82 pruebas ganadas en la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Y eso que hay menos nieve en el mundo que carantoñas a su familia en el libro del Príncipe Harry.