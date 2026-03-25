Ni petróleo ni gas, la nueva consecuencia de la guerra en Irán que preocupa a los españoles: “Esperemos que Trump busque una salida rápida”

La pasada semana, la guerra en Irán sufrió una nueva escalada con el ataque a plantas energéticas por parte de ambos bandos, lo que provocó nuevas subidas en el precio de la energía. El Gobierno aprobó el pasado viernes un paquete de medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto, entre ellas, la bajada de impuestos al petróleo y al gas para que el ciudadano no notase tanto el incremento en el precio final.

Sin embargo, el foco de la guerra ahora está puesto en otro indicador que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y que preocupa a los expertos: la inflación y el Euríbor, lo que puede afectar drásticamente al precio de las hipotecas.

La nueva consecuencia de la guerra: los tipos de interés

José Carlos Díez explica en 'El Faro Económico' de Más de uno que ha bastado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase una tregua de cinco días en Irán para que el precio del petróleo cayera con fuerza, aunque reconoce que todavía está muy alto y ya ha llegado el momento en el que los inversores "no quieren relatos", sino "hechos" que confirmen que la guerra terminará pronto.

Y ahí pone el foco en algo que se ha puesto de manifiesto esta última semana y que ha traído muchísima preocupación a los españoles que tienen una hipoteca a tipo mixta o variable: los tipos de interés. Cuenta Díez que el Banco Central Europeo ya elevó sus previsiones de inflación y que el Euríbor ha subido anticipando subidas de tipos este mismo año.

"Esperemos que Trump busque una salida rápida"

Es cierto que la mayor parte de las nuevas hipotecas son a tipo fijo y, por tanto, no se verán afectadas, pero las demás sí: "Según el BCE, los españoles tenemos las hipotecas más baratas de Europa y, si la guerra dura poco, el impacto económico será mínimo. Esperemos que Trump busque una salida rápida y pronto nos olvidemos de esto".