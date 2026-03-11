Los pasos que debe seguir España ante la incertidumbre de la guerra: "Es igual de probable el escenario pesimista que el optimista"

Han pasado casi dos semanas del inicio de la guerra en Oriente Medio y los efectos económicos ya se han empezado a notar en nuestro país. La gasolina y el diésel están disparados y hay mucha preocupación entre los expertos ante la posibilidad de que se produzcan subidas en el gas o, incluso, en los tipos de interés que afectan a las hipotecas.

José Carlos Díez explica en 'El Faro Económico' de Más de uno que este lunes se vivieron momentos de mucha tensión en el mercado del petróleo por la guerra, aunque, "por fortuna", el G7 "reaccionó rápido y anunció" que iba a liberar reservas estratégicas para reducir la "escasez", al tiempo que Trump dijo que la guerra estaba "casi terminada".

"El preció bajó rápidamente por debajo de 90 dólares, aunque sigue muy por encima de los 60 dólares que estaba antes del ataque", asegura.

Cuánto durará la guerra: los pasos que debe seguir España

Casi nadie sabe lo que va a durar esta guerra y José Carlos Díez considera que son igual de probables tanto el escenario pesimista, como el optimista.

Por ello, explica cuáles son los pasos que debería de seguir España ante esta incertidumbre generada por no saber con certeza cuál será la duración del conflicto: