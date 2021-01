Tertulia: Las tensiones en el Gobierno por la reforma de las pensiones, a debate

Casimiro García Abadillo, Carmen Morodo, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la reforma del cómputo de las pensiones y la tensión interna del Gobierno.

Asimismo, Carlos Alsina mantiene una tensa entrevista con Jose Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, sobre la reforma de las pensiones. Respecto a las informaciones que hablan de la ampliación de años para el cómputo de las mismas, Escrivá habla de "de una narrativa que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe". Además, pide que no se confunda a los 10 millones de pensionistas que tiene el país, "estamos desviando la atención a un tema que no ha existido ni va a existir".

Sobre las palabras del ministro, Casimiro García Vadillo indica que "si esa polémica no es real, habrá alguien del Gobierno que está manejando los hilos para crearla". Añade Carmen Morodo que "Pablo Iglesias capitaliza las cuestiones positivas y hace oposición con las negativas, esto es el reflejo de las tensiones internas que hay".

Por otra parte, respecto a la vacunación del consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, Carlos Alsina entrevista a Ana Martínez Vidal, portavoz del Gobierno de Murcia y coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región. "Nosotros exigimos su dimisión, porque nos parece una actitud injustificable", dice.

A su vez, Ignacio Varela ha subrayado que al consejero "hay que cesarlo por torpe y por idiota", mientras que Rubén Amón ha afirmado que "Villegas quiere encubrir su posición inmoral llegando a forzar una crisis de gobierno".