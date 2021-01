La portavoz del Gobierno de Murcia: "La dimisión es la única opción para que continuemos siendo un gobierno estable"

LEER MÁS El Gobierno murciano vacuna al consejero de Salud y a directivos y funcionarios no sanitarios

Minutos antes de que el consejero de Sanidad de la Región de Murcia, Manuel Villegas, se haya limitado a pedir disculpas y no dimitir por haberse puesto la vacuna del Covid-19, en Más de uno, la portavoz del gobierno de coalición, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, ha exigido su dimisión e insiste en que no le valen los argumentos del consejero y que no cabe otra, tiene que dimitir, dice.

Martínez Vidal dice que la justificación de que es médico cuando hay más de cuatro mil dependientes no se han vacunado aún no se sostiene "que los funcionarios que no están en contacto directo se hayan vacunado antes que enfermeras o dependientes que todavía no han sido vacunados" le parece inadmisible.

Al exigir la dimisión del consejero y no haberse producido, esta situación abre una crisis en el gobierno de coalición que veremos en qué se traduce en las próximas horas, pero la portavoz del gobierno ha sido clara: "la dimisión es la única opción para que continuemos siendo un gobierno estable".