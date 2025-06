Gamarra destaca la "presencia abrumadora" de españoles en Plaza España y carga contra Sánchez: "Está al frente de todas las actuaciones"

Cuca Gamarra se muestra orgullosa de la "presencia abrumadora" de españoles en la manifestación convocada por el PP este domingo contra el Gobierno de Sánchez. Así lo ha dicho en 'Más de uno', donde ha asegurado que cabía "dar un paso al frente y reaccionar de manera cívica": "Esta manera de gobernar, esta poca decencia del PSOE se puede cambiar y la vamos a cambiar. La presencia de miles de personas fue una reafirmación que va más allá de las siglas de un partido".

"Vamos a seguir defendiendo que hay que pasar página del sanchismo y denunciando todas las corruptelas y que el presidente dé la cara", afirma Gamarra, que lamenta que Sánchez lleve "40 días sin atender ninguna pregunta", por lo que considera que España "se degrada constantemente" y el PP trabaja en esa "alternativa" para España.

La secretaria general de los populares también ha cargado contra la gestión de Sánchez, que comenzó "condicionada por una amnistía, a través de la corrupción política y moral" para "quedarse en el poder": "Estamos viendo cómo la permanencia en el poder es el único objetivo que pretende. No tiene ninguna mayoría parlamentaria que le permita gobernar y hacer políticas para las preocupaciones de los españoles".

Actuaciones "mafiosas" de Sánchez

Así, Gamarra subraya que las "conductas" de Sánchez "no se corresponden con la democracia y usos democráticos", sino que son "más propias de actuaciones mafiosas y hay que ponerle freno". "El sanchismo se aleja de cómo es la sociedad española y las prácticas democráticas", insiste Gamarra, al mismo tiempo que hace referencia a los casos del hermano de Sánchez y también de Begoña Gómez: "Cuando afecta a tu mujer y a tu hermano, uno ya en el banquillo y ella investigada por delitos no menores, y cuando miembros de tu Gobierno forman parte de investigaciones y el partido de toda la estructura, no es una democracia sana".

Además, la secretaria general del PP se muestra escéptica sobre las explicaciones de Leire Díez y destaca que "al frente todas esas actuaciones" se encuentra Sánchez. "Muchas actuaciones están siendo investigada en el ámbito penal", asegura, para después comentar que "las páginas de tribunales ocupan más espacio que las páginas de actualidad política".

Gamarra recuerda la "todos aquellos que suscribieron la moción de censura a Rajoy" y que hoy "van a seguir manteniendo este Gobierno": "Tienen que ser conscientes de esto todos aquellos que sigue apoyando a un presidente con un clarísimo conflicto de intereses, a pesar de obstruir a la Justicia y al funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todo empieza y termina en Pedro Sánchez".

Por último, ha pedido "dejar trabajar" a los compañeros de partido que presentarán una propuesta para los estatutos del PP de cara al próximo congreso de los populares: "Hay que dejarles trabajar, el PP ha tenido distintos sistemas. Siempre es bueno revisar los sistemas existentes".