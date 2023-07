¿Perjudica o beneficia a Feijóo su ausencia en el debate a 3 de esta noche?

Esta noche se realiza en Televisión Española el debate a tres entre el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, el candidato de Vox, Santiago Abascal, y la candidata por Sumar, Yolanda Díaz. La idea inicial es que fuese un debate a cuatro también con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero declinó la invitación.

Algunos medios y analistas políticos consideran que la ausencia de Feijóo le beneficia electoralmente, mientras que otros opinan que, al no estar Feijóo para defenderse o dar réplica a los argumentos de sus adversarios, podría afectar a la intención de voto para el Partido Popular.

El PSOE ha rebajado sus expectativas sobre este debate

En 'Más de uno' Nacho Cardero, director de El Confidencial, considera que a estas alturas de la campaña electoral "casi todo está ya decidido", por lo que este debate a tres no debería influir mucho en la papeleta que escojan los ciudadanos el próximo domingo 23 de julio.

Sin embargo, puntualiza que tanto Feijóo como Sánchez han hecho una mala campaña. En el caso de Feijóo ha hecho "una anticampaña", y en el PSOE han cambiado radicalmente el guion en la última semana. "Lo que sí está haciendo bien el PSOE es rebajar las expectativas sobre el debate", explica Cardero, después del mal resultado tras el cara a cara con Feijóo en Atresmedia.

Con todo ello, el director de El Confidencial, siempre prefiere "cuantos más debates, mejor" y considera que "Feijóo debería haber acudido al debate de hoy".

Si la ultraderecha consigue brillar esta noche, es probable que provoque una transferencia de votos entre bloques

Por el contrario, Sergi Sol argumenta que existe una gran cantidad de votos que se están decidiendo en estas últimas jornadas de campaña, algo que las empresas de tracking lo han detectado muy bien en las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Ahora queda por saber cuál va a ser la diferencia de votos del PP y si tendrá que incluir en su gobierno a ministros de Vox. En definitiva, parece que Feijóo declina acudir al debate de RTVE porque sus asesores saben que tiene "una brisa a su favor". Para prevenir posibles daños de ese debate, prefieren "dejar que las cosas fluyan y que siga la corriente de fondo que es favorable al PP", dice Sol.

La ausencia de Feijóo puede beneficiar al PSOE

Precisamente, por los indecisos de último momento, la ausencia de Feijóo esta noche -dependiendo del papel de Santiago Abascal esta noche-, puede ser beneficioso para el PSOE, según de cerca se vea la probabilidad de ver a un Abascal en el gobierno.

"Si la ultraderecha consigue brillar esta noche, es probable que sí pueda provocar una transferencia de votos entre bloques que, a priori, parece difícil", sostiene Marta García Aller.

¿Aparecerá Díaz como una fuerza autónoma?

Por su parte, Ignacio Varela considera que los debates políticos son un derecho de los ciudadanos, a pesar de que se tratan como un instrumento táctico de los partidos. En unas elecciones como estas, opina que "lo lógico es que haya un debate entre las dos únicas personas que puedan ser presidentes del Gobierno" y un debate entre las cuatro fuerzas políticas que se presentan a nivel nacional.

"El debate es la única oportunidad importante que van a tener en esta campaña para los dos que estuvieron ausentes en el otro: Abascal y Díaz", explica Varela.

Díaz tiene que decidir si aparece como una subalterna del PSOE o como una fuerza autónoma. Abascal tiene que erigirse en el líder de esa derecha que no quiere saber nada de entendimientos con la izquierda. Por último, Sánchez intentará alancear al ausente y exaltar a Abascal como colíder de la derecha española.

¿Hasta qué punto Abascal hará notar sus afinidades con Feijóo?

Por último, Rubén Amón defiende que la razón por la que Feijóo no se persona en el debate es "para que no se le identifique con el ticket, el ticket del que presume Sánchez", quien está contento y orgulloso de pactar con Yolanda Díaz. Feijóo, sin embargo, "no quiere en absoluto que se le identifique con Abascal", pese a los numerosos acuerdos entre PP y Vox tras el 28M para gobernar en distintos territorios.

Cómo Yolanda Díaz y Pedro Sánchez van a hacer para diferenciarse entre ellos"

El riesgo en que puede verse involucrado Feijóo es hasta qué punto Abascal va a hacer notar sus afinidades. En el bloque de la izquierda, lo más interesante será ver "cómo Yolanda Díaz y Pedro Sánchez van a hacer para diferenciarse entre ellos", pues tienen que hacer un esfuerzo para atraer a sus respectivos votantes.

Configura tu propio Congreso tras el 23J