Rafa Latorre: "La reunión es la puesta en escena de una obra escrita durante las negociaciones previas"

Un buen punto de partida es asumir el fracaso, suele ser liberador y permite afrontar el futuro sin la pesada carga de la impostura. Desde luego que la segunda ola del COVID ha arrollado a España, tanto es así que entre las 20 regiones europeas con mayor tasa de contagios hay 12 comunidades españolas, y de las 12 en la posición más destacada la mas densamente poblada, Madrid.

De ahí que asumir el fracaso debiera ser el primer punto del orden del día en la reunión entre Sánchez y Ayuso, que obiedad dirán, pues no es tan fácil como parece si no no sería tan infrecuente, sino ante una evidencia tan palmaria como la de nuestra actual fracaso esa asunción ya se habría producido y no se habría sustituido por la baratísima retórica de "salimos más fuertes".

En esta hora grave hay una tentación mucho más poderosa que asumir el fracaso, es exactamente la contraria la reafirmación en las propias tesis esto de que cualquier hecho encaje de forma perfecta en el tapíz de prejuicios que uno a tejido de forma minuciosa. La reunión entre los políticos es la puesta en escena de una obra escrita durante las negociaciones previas, uno no resuelve los problemas en una conversación de hora y media y sin embargo la escenificación es importante porque hay demasiada gente más dispuesta a confiar en su líder antes que en sus propios ojos.

Concluye con un recordatorio poco amable, tan evidente como el actual fracaso, es que todo irá peor al menos en la semanas venideras son cuestiones previas a la reunión de este mediodía que todos tendrán que tener presente como si les fuera la vida en ello porque les va la vida en ello.