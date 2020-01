Rafa Latorre, sobre la reforma del Código Penal: "No es piedad con Junqueras, es ambición de Sánchez"

Explica que Sánchez no le estaría dando un trato de favor a Junqueras, se estaría dando un trato de favor a sí mismo, porque la reforma del Código Penal no pretende aliviar el sufrimiento del preso, sino prolongar su estancia en la Moncloa, "no es piedad, es ambición". Por lo que concluye que "hay una España sometida al interés de un Gobierno y no al revés".