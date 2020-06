Rafa Latorre: "Quien le va a ahorrar el bochorno a los socialistas sobre la comisión de investigación de los GAL es la oposición"

Aún recuerdo la cara que se le puso a Errejón cuando Pablo Iglesias mentó desde el escaño la cal viva. ¿Qué era? ¿2016?, quién le iba a decir al entonces portavoz de Podemos que él acabaría en el grupo mixto e Iglesias como vicepresidente de un gobierno socialista y apoyando una comisión de investigación contra Felipe González. Quién nos lo iba a decir también a nosotros.

Hoy el Congreso tramita la propuesta para reabrir el pasado del PSOE y dirimir qué responsabilidad tuvo el expresidente en los GAL. El artefacto no echará a andar pero no será precisamente por los aliados del Gobierno, fíjate en quién votará sí además de Podemos: Esquerra, PNV, Bildu, Junts, BNG, la Cup… pero ¡si ahí está el 80% de la anatomía del monstruo de Frankenstein!

Quien le va a ahorrar el bochorno a los socialistas es la oposición a la que tantas veces tildan de desleal y esto ya empieza a ser una constante… porque de Calviño a González, al fin es la oposición la que le resuelve al PSOE los problemas de aliarse con toda la periferia del sistema en el Congreso. Aunque el verdadero problema no es suburbial y está en el corazón de Ferraz, donde el derribo de la estatua de Felipe no es más que la culminación del proyecto adanista de Zapatero, que fue quien puso al partido en una órbita extravagante que no ha hecho más que agravarse.

Concluyo que, con todo, lo más inquietante es este silencio apenas roto por Margarita Robles y un puñado de barones. Quién defiende a González el PSOE de Sánchez.