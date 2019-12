Fernando Ónega, sobre la ronda de consultas con el Rey: "En este momento, no sirve para nada práctico"

PUEDO OPINAR Y OPINO

Es triste decirlo, a mí me duele especialmente decirlo, pero hay que hacerlo: esta liturgia, en este momento, no sirve para nada práctico. Es cierto que se cumple un mandato de la Constitución. Se pone en marcha el calendario y los mecanismos que lamentablemente ya conocemos por el último desenlace, pero con la seguridad de que de esta ronda de consultas no saldrá el encargo de formar gobierno.