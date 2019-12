Fernando Ónega: "El poder cambia de manos como pocas veces cambió en 40 años"

Te imaginas una gran conspiración para que la conjunción de pacto con el PNV, programa de Pedro y Pablo , especulaciones con las fechas de investidura y otros aconteceres oculten el informe de la Abogacía del Estado. No te lo voy a desmentir ni a confirmar.

Si tu sospecha es cierta, es que tenemos en el poder a grandes estrategas de la comunicación, por no llamarles manipuladores. Si tu sospecha no es cierta, es que tienen mucha suerte y los acontecimientos les vienen a pedir de necesidad. Yo, más ingenuo, estoy en una tesis más aldeana: como el calendario aprieta, se juntó todo en confuso tropel, que no hay tiempo que perder.

Y así, lo del PNV salió porque ya tenía que salir. Lo del pacto de Pedro y Pablo también tuvo que salir, porque había demanda mediática de saber lo que estaban tramando. Y todo ello empuja a Esquerra a abstenerse, porque no se va a quedar fuera de tal explosión nacionalista y progresista.

La Abogacía casi quedó fuera de foco, porque su informe ni acaba con Junqueras ni lo lleva a los altares. Y lo que me parece más importante del día es que se empieza a ver algo de claridad. Como tarde, el día 7 tendremos presidente y el nominado tejió tal telaraña de adhesiones, que no le faltará ni la de Bildu. El poder cambia de manos como pocas veces cambió en 40 años. Y la noticia es que queda fuera de ese entramado de poder, y gritando "estafa" o "traidor", la España que se llama a sí misma "constitucional".