Fernando Ónega: "En nada contribuye a la estabilidad del sistema la distancia de Podemos y la Corona"

Seguramente hay una explicación, como que el Rey no tiene por qué hablar con todos los partidos o que los ministros de Podemos no tienen un papel en la pandemia que suscite la atención prioritaria de la Corona, pero es una explicación que se me acaba de ocurrir. El hecho de la distancia es noticia por sí mismo, que en nada contribuye a la estabilidad del sistema.

En cuanto a sacrificar a Pablo Iglesias en el pacto de Estado, la primera norma de un acuerdo político es reclamar lo posible. Pablo Iglesias será lo que sea, pero es vicepresidente del gobierno. Es decir, persona de confianza del presidente. Es una de las cabezas del puente de la coalición. Otras informaciones dicen que trabaja codo con codo con Pedro Sánchez para presentar al pacto una oferta común, y me parece más creíble.

Es evidente que algunas posiciones de Podemos irritan a los empresarios y es más evidente que está en las antípodas del PP. Pero eso se arregla en las conversaciones. Ir a ellas con la intención de cobrar su cabeza es querer cambiar la coalición y sustituirla por personas o partidos incompatibles. Hoy por hoy sería de locura conejil, si se me permite una expresión tan coloquial.