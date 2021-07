Fernando Ónega: "En términos económicos, tan fiscalizables deberían ser las embajadas de Cataluña como crear en Madrid una Oficina del Español"

Vaya forma astuta de hacerme decir a mi lo que tú estás pensando. Déjame que repita tu astucia: “si el liberalismo es compatible con usar el gobierno como agencia de colocación”. Pues claro que no es compatible, querido Alsina. Ni el liberalismo, ni el socialismo, ni ningún ismo que sea demócrata. Pero tengo que decir una cosa: si una corriente política dejase de ser una agencia de colocación para sus seguidores, dejaría de tener sentido.

Uno se afilia o cambia de partido como Cantó por la esperanza de mejor vida. El PP lo sedujo con la promesa de alguna canonjía, que iba a ser un escaño en la Asamblea de Madrid. Fracasado eso, se fabrica un empleo. Así se hizo desde que el mundo es mundo. Aceptado como una perversión que nadie quiere corregir en ninguna Administración, añadamos algo más.

Primero: si necesitas culminar la compra de Cantó, procura que su momio y su misión no se presten a chiste o consideración de chiringuito. Segundo: si se hace porque el idioma español es un enorme valor que hay que rentabilizar, créese en el gobierno central, y no en una autonomía, de alcance limitado. Y tercero: si la Oficina del Español no es necesaria y se crea exclusivamente para dar un sugestivo empleo a Toni Cantó, yo lo paso inmediatamente al Tribunal de Cuentas, tan de actualidad. En términos económicos, no políticos ni de Código Penal, tan fiscalizables deberían ser las embajadas de Cataluña como crear en Madrid una Oficina del Español.