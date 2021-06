Vicente Vallés sobre el nuevo puesto de Toni Cantó en Madrid: "En política se conoce como..."

LEER MÁS Isabel Díaz Ayuso crea la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid y nombra director a Toni Cantó

El presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, ha analizado hoy el nuevo puesto de Toni Cantó, exlíder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, en Madrid, ya que Ayuso ha creado la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, de nueva creación y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Frente a este, la presidente autonómica ha pensado en Cantó, que será quien esté a cargo de él y tendrá el objetivo de "convertir Madrid en la capital del español en Europa, a través de la promoción, la interlocución y la colaboración con otras instituciones y la búsqueda de sinergias con entidades culturales internacionales".

Vallés ha comenzado la noticia hablando sobre la situación del político y los motivos por los que no pudo ir en las listas del PP para los comicios madrileños, es decir, no estaba empadronado a tiempo y no le fue posible. El periodista ha apuntado que "se quedó descolgado" y el PP "le ha buscado un hueco como recompensa".

Y a continuación ha hecho un comentario en el que ha valorado esta decisión: "Ayuso ha puesto en marcha un nuevo cargo para promocionar Madrid como capital europea de la lengua española. Como si tal cosa fuese necesaria. Es lo que en política se suele conocer como un 'chiringuito".