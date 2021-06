Fernando Ónega: "Un president, cuando viaja a Madrid, tiene que bajarse del tren en Barcelona con abultada mercancía independentista"

LEER MÁS Aragonès anuncia que la mesa de diálogo se reunirá en Barcelona en septiembre

En España, decía Juan de Mairena, "no se dialoga porque nadie pregunta, como no sea para responderse a sí mismo”. Tengo la impresión de que eso fue lo ocurrido en Moncloa. ¿A qué vas?, se preguntó a sí mismo Aragonés. Y se respondió: a presentar lo que demandan los partidos del govern, los indultados y los exiliados, amnistía y referéndum. Y, de puertas afuera no se salió del guion. Un president, cuando viaja a Madrid, tiene que bajarse del tren en Barcelona con abultada mercancía independentista. Si no, se le plantea el gran principio filosófico de José Mota: “ir pa ná es tontería”.

El anfitrión también se preguntó a sí mismo: ¿a qué viene? Y, como tiene su público y la derecha no le quita ojo, le dijo a María Jesús Montero, es decir, a sí mismo: no menciones a Rajoy, pero di que se habló de inversiones. Y el resto, ya sabes: Constitución a tope, nada fuera del marco constitucional.

Es obvio que no pasaron las dos horas y media hablando en esos términos. Es obvio que Sánchez tuvo que responder algo a la amnistía y a la autodeterminación. Y es obvio que nos quedamos sin saberlo. Yo no imagino una reunión donde uno diga: vamos a plantear la independencia, el perdón de las deudas y la vuelta de los exiliados y el otro responda: tengo un plan de infraestructuras que mola cantidad. A eso se le llamó siempre diálogo de sordos. Incluso a veces diálogo de besugos. Y los cronistas políticos, agradecidos: a falta de información, vía libre a la imaginación.