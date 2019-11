Fernando Ónega: "De las posiciones del debate no sale un gobierno ni esperanza de desbloqueo"

Pues no me aportó gran cosa el debate , querido director. Si exceptúo la predesignación de Nadia Calviño , todo lo escuchado estaba dicho.

Lo que me queda en la memoria después de seis horas es un Sánchez mirando papeles y leyendo demasiado. Eso sí: muy presidencial y cercado por los cuatro restantes. Un Casado que se propuso ser oposición, agarrado a lo que sabía que no tenía respuesta: cuántas naciones hay en España y si Sánchez aceptará los votos indepes.

Un Rivera que en la televisión sí quiere ser el centro y no entiendo cómo tiene pactos con el PP y con Vox, si es con quienes más discute. Un Iglesias que no se envuelve en banderas, sino en la Constitución, y a quien agradezco que haya abierto el debate. Por ejemplo, en el asunto de la cohesión de España, que no todo es Cataluña. Y un Abascal que está bien definido por quien hoy le llama lobo con piel de cordero; pero aprovechó bien los 125 minutos. Lamento no haber oído casi ni una palabra de Educación. Lamento también que solo Abascal haya hablado de la relación con Iberoamérica.

No hubo ningún golpe de efecto, ni errores destructores, ni promesas, ni frases apasionantes. La diferencia entre bloques solo se vio clara en economía. Temo que se cumplió lo de convencer a los ya convencidos. Y lo peor: coincido con los periódicos que siguen viendo un bloqueo político. Es decir, todos. De las posiciones del debate no sale un gobierno ni esperanza de desbloqueo. Encomendémonos a las urnas, que esta noche no asomó la luz ni la claridad.

