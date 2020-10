Fernando Ónega: "Cuando Cataluña aplaudía al Rey, eran tiempos de esplendor"

Me gustó este viaje cuando se anunció, y así lo dije en este programa. Ahora no estoy tan seguro. Visto lo ocurrido y lo que puede ocurrir, deja al Rey demasiado en manos del Partido Socialista. Transmite la sensación de que, si Pedro Sánchez le falla, la monarquía se queda sin más apoyos, por no decir sin más tutelas que las derechas, con todos los riesgos que supone. E incluso sin fallarle el PSOE, se transmite sensación de Corona zarandeada.

Respecto a las instituciones que hoy expresarán su rechazo, hacen uso de su libertad; pero hacen también una clamorosa exhibición de descortesía que alienta, sin duda, a los que quieren hacer de la calle una enorme barricada. Se puede desear y trabajar por la república; se puede querer tumbar la monarquía como símbolo de la unidad del Estado, pero ese plante y los sucesos derivados emiten al mundo una imagen de inestabilidad cuya primera perjudicada es Cataluña, como demuestran ya lo datos estadísticos.

Cuando Cataluña aplaudía al Rey, eran tiempos de esplendor. Cuando lo repudia, son tiempos de alarmante decadencia. Y respecto a la comprensión o empatía de Pablo Iglesias hacia las instituciones del plante, me llena de tristeza por proceder de un vicepresidente del Gobierno español. La situación es tan fea, que ya no pido lealtad ni a quienes la han jurado o prometido. Pido coherencia en quienes son Gobierno del Estado. Y pido que alguna vez se deje de imponer el interés de partido al interés nacional.

Seguro que te interesa...

Fernando Ónega: "Si Sánchez pudiera influir en el Supremo para que no viese indicios de delito contra Iglesias, lo haría"

Fernando Ónega: "Se va a dejar una deuda que tendrán que pagar nuestros bisnietos"

Fernando Ónega: "Ver a Felipe VI y a Sánchez juntos en Cataluña, aplaca uno de los peores focos de tensión"