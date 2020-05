Igual le sorprende a usted el eslogan. Montero ha llegado a decir que nuestra sanidad es un reclamo para reanimar el turismo. Escuche, escuche.

Le garantizo que este mensaje no es anterior a la pandemia. Se materializó el martes. Tan bueno es el sistema sanitario español, querido turista, que estamos en cabeza en el número de muertos en proporción a la población, en el número de contagiados, en la cifra de sanitarios infectados. Hemos afrontado la pandemia tarde. Y sin medios. Las mascarillas y los respiradores han llegado con mucho retraso. Han proliferado las partidas defectuosas. No se han podido generalizar los test. Y las residencias se han convertido en morgues.

No se asuste, querido turista. Ni siquiera le preocupe nuestro protocolo de bienvenida. Ya lo sabe. Le esperan 14 días de cuarentena. Puede consumirlos tranquilamente en un hotel. Vale, no puede ir a la playa, ni bañarse en la piscina. No puede visitar un museo ni montarse en una bicicleta. No puede pasear por el monte. Ni jugar al golf.

Pero estas dos semanas sí las puede transcurrir desplazándose a la farmacia. Y al supermercado. Así puede admirar mejor nuestro magnífico sistema sanitario. Y no tenga miedo a enfermar. Aquí le curamos mejor que en ningún sitio. No lo dicen las estadísticas, pero sí lo dice nuestra ministra. España, paraíso sanitario. Claro que sí.

