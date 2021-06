Los periódicos cuentan la manera en que el líder del Polisario, Brahim Ghali, abandonó España

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa cuenta hoy la forma en que el líder del Polisario, Brahim Ghali, abandonó España. El País habla en su titular de que “la justicia deja marchar a Gali pese a la ira de Marruecos”. Además, en La Razón habla de la descoordinación entre Exteriores y Defensa en la marcha de Ghali, pues las autoridades de tráfico aéreo españolas denegaron permiso para aterrizar a un avión argelino que volaba para llevarse al líder del Polisario a Argel. El Confidencial cuenta que Ghali blindó su salida de España con la promesa de seguir a disposición del juez. En Vozpopuli dicen que la debilidad de Sánchez enquista el conflicto con Marruecos: “Esto no va a terminar bien”. El Español señala que Rabat califica de "burla" la salida de Ghali, estudia romper con España y echar al embajador. Además, los editoriales y algunos análisis señalan que el origen de todo es el reconocimiento por parte de la administración Trump de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. El Mundo comenta ‘El Tarifazo’ del Gobierno español: “El tarifazo de la luz nace con récord en la franja más usada”. Juan Diego Madueño habla en este mismo diario de la delicada posición del Gobierno sobre este asunto: “El futuro diseñado en los laboratorios de Moncloa incluye una subversión de la forma de hacer política de los que fueron primero alarido y necesidad y después susurros y poltrona”. Por otra parte, El País destaca que la inmunidad a la Covid es duradera, según un estudio de Nature. El Periódico señala la desigualdad de la vacunación: “La vacuna va con retraso en la Barcelona pobre”. Para terminar, La Vanguardia comenta que Sanidad propone abrir el ocio nocturno en las zonas con riesgo bajo, hasta las 2 de la madrugada y con un aforo máximo del 50%.

Marta García Aller nos traslada a Israel, que esta semana ha levantado todas las medidas preventivas incluidas las mascarillas y eventos multitudinarios. Sin embargo, la normalidad es solo para sus ciudadanos, no para los turistas. Sus fronteras siguen cerradas de forma hermética. Para evitar la entrada de variantes del virus, Israel quiere obligar a sus viajeros a llevar un brazalete electrónico que controle su respeto a la cuarentena. Ya se han encargado 30.000 pulseras para la muñequera o el tobillo de quienes quieran entrar en el país. Quien se niegue a usarlo, tendrá que quedarse en un hotel vigilado por el ejército. Además, viajamos a China, donde, mientras el Gobierno chino está intentando aumentar la tasa de natalidad, cuenta NYT que entre los jóvenes está popularizándose hacerse una vasectomía. Aunque el Gobierno chino ya permite tener tres hijos, esta no es la aspiración de los jóvenes. Según un portavoz del Gobierno chino, una persona china nacida en la década de 1990 solo quiere 1,66 hijos, menos que los nacidos en los 80 y cada vez más chinos optan por no tener ninguno. El alto coste económico de criar un niño es uno de los factores principales.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Iberdrola y Endesa: el hachazo eléctrico costará 600 millones. En un editorial, habla sobre que “el ministerio de Transición Ecológica ha conseguido poner patas arriba a todo el sector en apenas unas semanas. Según el Gobierno, el recibo para el usuario bajará un 13%. Todo ello bajo un agotador trilerismo energético cada vez más enrevesado que lo único que consigue es resucitar viejos fantasmas de inseguridad regulatoria”. La Caixa supera el 25% de Naturgy y complica la opa. Altamar absorbe la alemana CAM y crea un gigante europeo. El crudo supera los 70 dólares por la mejora económica. En Cinco Días, Telefónica reduce su deuda en 8.400 millones con Telxius y O2. La compañía murciana de transportes Primafrio lanza su salida al parqué. La venta de coches en mayo repunta, pero sigue lejos de 2019. Bruselas apuesta por un tipo mínimo del 25% en Sociedades ante del 15% de Washington. En El Economista, Escrivá prevé eliminar el déficit de la Seguridad Social en 2023 por la subida de las cotizaciones. BBVA se enfrenta a una huelga histórica por sus 3.300 despidos. Acciona Energía no ampliará más capital hasta 2025 por la OPV.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. No estaba en la mesa de negociación ni en la lista de contactos, pero Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del Real Madrid por segunda vez. Se sentará el banquillo seis años después, tiempo suficiente para ser indultado de los motivos que llevaron a su despido en 2015. En el Barça, gana tiempo Koeman, mientras el presidente Laporta anuncia gestos de acercamiento para la renovación de Messi. Almería y Girona disputan esta noche el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso, mientras que mañana le tocará al Rayo Vallecano y al Leganés. A la espera de la Eurocopa, ya tiene Luis Enrique a todos los internacionales en la concentración de Las Rozas. Además, vacunado está ya Rafa Nadal, que mañana cumple 35 años y lo hará jugando la segunda ronda en Roland Garros contra el francés Gasquet. Carla Suárez se despide de Roland Garros, donde jugó su último partido. Por otra parte, los Lakers perdieron por 30 puntos contra los Phoenix Suns y están a un partido de ser eliminados. Para finalizar, Real Madrid y Valencia tendrán la oportunidad de certficar su pase a las semifinales de la Liga Endesa, mientras que el Barça venció en cuartos al Joventut y el Tenerife, al Burgos.