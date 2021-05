La prensa detalla los indultos del Gobierno a los presos del procés y la reforma del delito de sedición

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa destaca los detalles de los indultos y la reforma del delito de sedición. El País destaca que Sánchez planea reformar ya la sedición para reforzar el indulto. “Justicia prepara el cambio legal para reducir las penas, un argumento más para justificar ante el Supremo el perdón a los independentistas”, comenta El País. El debate interno en el PSOE va intentar orillarlo, según El Independiente, que dice que Ferraz hurta el debate sobre los indultos y suspende dos ejecutivas seguidas. Además, en El Mundo, el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, habla de “Un indulto para adulterar la historia”. En este mismo diario, comentan que “el PNV usa la debilidad de Sánchez para exigir otro modelo territorial”. Por otra parte, los periódicos también recogen la factura que le está pasando al PSOE la política de Sánchez en Cataluña. La Razón recoge dos encuestas en su portada de dos autonomías muy importantes para el PSOE: Andalucía y Castilla-La Mancha. En Andalucía, los socialistas perderían las elecciones y Juanma Moreno mantendría el Gobierno, gracias a un crecimiento del Partido Popular, de unos 15 escaños. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page perdería la mayoría y empataría con el PP, que le arrebataría el Gobierno si llegara a un acuerdo con Vox. “Castigo al PSOE”, titula escuetamente La Razón. Asimismo, El Español cuenta que Díaz y Espadas aluden hablar de indultos en las primarias andaluzas pese a la polémica en el PSOE. Además, Vozpópuli hace balance de las encuestas a nivel nacional y certifica el vuelco: “El PP se dispara hasta el 30,6% de los votos y ganaría al PSOE por 36 escaños”. Y en OKDiario, otra encuesta más consigna el rechazo que el indulto provoca a nivel general y, sobre todo, en los votantes del PSOE: “El 67,8% rechaza conceder la gracia a los líderes del 1-O en las actuales circunstancias. El Confidencial asegura que el Gobierno planifica la remontada política para el otoño, tras el desgaste de los indultos.

Marta García Aller nos traslada a Reino Unido, donde, pese al avance de vacunación, los expertos ya hablan de una tercera ola por el aumento de contagios por la cepa india y temen que vuelva a saturar los hospitales, aunque no está claro aún si la nueva ola de contagios se traducirá en hospitalizaciones. El Gobierno quiere levantar todas las restricciones el 21 de junio, pero según The Guardian se plantea ya retrasar el final de la desescalada y mantener el teletrabajo más allá de junio. Además, viajamos a Dinamarca, donde, según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, Dinamarca ayudó a Estados Unidos, en tiempos de Obama, a espiar el móvil de Merkel y a otros líderes europeos, así como al Banco Central Europeo. Esto compromete a Dinamarca, como vecino de Alemania y socio de la UE.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Isaías Táboas, presidente: “Renfe producirá energía renovable para el AVE”. CaixaBank duplica su cartera inmobiliaria a la venta tras la fusión. Las eléctricas plantan cara al Gobierno por los sobrecostes. Mutuactivos lanza un roboadvisor para atraer a inversores jóvenes. El boom del cobre allana la mayor compra minera en España, la de Matsa en Huelva. Editorial sobre pensiones: “Las medidas que se han adoptado en los últimos años con incrementos populistas de las pensiones han aumentado la insostenibilidad del sistema”. En Cinco Días, Acciona Energía se lanza a por las pymes en su nueva estrategia comercial. El director general en España, Luis Quintiliano: “Abriremos 70 McDonald’s en 3 años”. El Economista, el Gobierno propone recuperar la prórroga automática de convenios. El impuesto mínimo global de Biden perjudica a las economías más eficientes.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El Barça de baloncesto se quedó sin Euroliga tras la derrota en la final ante el Efes de Estambul. Además, el Barça de fútbol femenino venció ante el Levante y consiguió el título de la Copa de la Reina. Por otra parte, cuatro equipos pierden la categoría de Segunda División: pena máxima para Albacete, Logroñés, Sabadell y Castellón, que salen del fútbol profesional. Además, entre Girona, Almería, Rayo o Leganés, dos van a conocer la pena de quedarse sin opción de quedarse sin probar los enormes beneficios de subir a la Primera División. Asimismo, arranca la concentración de la Selección Española de fútbol, con una Eurocopa que va a comenzar en 11 días. La Selección Sub-21 juega en Eslovenia contra Croacia el partido de cuartos de final del Europeo. Comienzan hoy también las eliminatorias por el título ACB. Además, en Roland Garros va a debutar Muguruza, va a jugar Carlos Alcaraz y se mira el regreso o la despedida de Roger Federer. En una carta de despedida al diario As, Zidane ha dejado recados al Real Madrid: "Me voy porque el club no me da la confianza que necesito. Me hubiese gustado que durante los últimos meses mi relación con el club y con el presidente fuera diferente". Adiós al Giro, que ganó el colombiano Egan Bernal y despedida para siempre al piloto de 19 años Dupasquier, que falleció este fin de semana en un accidente durante la carrera de Moto 3. Además, el español Álex Palou se queda a las puertas de la gloria en las 500 Millas de Indianápolis.