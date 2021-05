El malestar de parte del PSOE por la concesión de los indultos a los presos del procés ocupa las portadas

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa destaca el malestar de una parte PSOE que surge a raíz de los indultos. Esta vez tiene la particularidad de que no es únicamente un murmullo anónimo y lo acompañan nombres de la importancia de Felipe González o Juan Alberto Belloch. En El País hablan de “la inquietud en el PSOE por el efecto electoral de los indultos” y El Mundo dice que “los barones temen que Sánchez ahuyente al votante moderado”. Además, en ABC señalan que Redondo insiste en los indultos ante un PSOE nervioso y La Vanguardia comenta que Sánchez trata de contener el malestar en el PSOE por los indultos. Hoy, El Mundo publica una tribuna de Cayetana Álvarez de Toledo que invita al Partido Popular a sacudirse el miedo ante otra foto de Colón y a manifestarse contra la deriva gubernamental. En ABC, el protagonista ya no es Sánchez, sino su jefe de gabinete, Iván Redondo, que empieza a salir de la oscuridad del off the record para adquirir un cierto protagonismo público. El Español recoge una encuesta que le pone porcentaje al rechazo de los españoles a los indultos: “El 80% de los españoles, incluido el 72% de los votantes del PSOE, están en contra de los indultos, y el 78% considera que conceder la medida de gracia a los presos del procés supondría un aliciente para que el independentismo repita su desafío”. La Razón señala que Moncloa recurrirá si el Supremo tumba los indultos y estudia acudir al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción si no hay vía en el Constitucional. Por otra parte, en La Vanguardia destaca que la OCDE advierte contra la competencia fiscal entre autonomías. Vozpópuli explica que “la Administración ha dado 7.100 millones en 22.000 contratos a dedo”. En El Confidencial hablan de un reencuentro: “Casado y Arrimadas reconstruyen puentes durante un almuerzo privado en Madrid”. Para finalizar, eldiario.es informa de que el precio de la luz alcanza el nivel más alto desde la tormenta Filomena, en vísperas de la nueva factura.

Marta García Aller nos traslada a Siria, para conocer el resultado de las elecciones en el país. Se confirma que ha ganado Bashar al-Ásad, con el 95,1% de los votos. La oposición siria, que está en el exilio, denuncia la farsa y, tanto Europa como Estados Unidos, dudan que hayan sido libres y justas. Al-Ásad ha dicho, al ir a votar, que la opinión de Occidente cuenta cero. Además, viajamos a Azerbaiyán, donde continúa el conflicto de Nagorno Karabaj. Allí, las tropas azeríes han capturado a seis soldados armenios en la frontera. Según Armenia, los soldados estaban ahí haciendo trabajos de ingeniería, mientras que en Azerbaiyán aseguran que estaban intentando minar el camino.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Murtra será presidente no ejecutivo de Indra para cerrar la crisis. OCDE pide a España que no derogue la reforma laboral. FCC, Acciona y Azvi logran contratos para el Tren Maya de México. RIU paga 670 millones TUI por el 50% de su sociedad conjunta. Los bancos reducen su autocartera. La Generalitat avanza en la creación de su banco público. En Cinco Días, el histórico Florencio Lasaga deja el consejo de El Corte Inglés; el grupo reabre Arapiles como outlet. España suspende en libertad de empresa y salud fiscal, según el Índice de Libertad Económica presentado ayer por el Instituto de Estudios Económica. En El Economista, Ferrovial contrata para vender servicios a Bank of America. Sacyr, la constructora con mayores márgenes.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Zidane abandona el banquillo blanco sin cumplir su contrato y Florentino tendrá que ponerse en modo electoral para convencer al aficionado blanco con el nuevo inquilino del banquillo: Pochettino, Antonio Conte o Raúl, el paso audaz. Se marcha Zidane sin decir adiós y con un breve comunicado del club. Un liderazgo valiente es lo que busca Joan Laporta, así que el presidente azulgrana se mide esta mañana a los medios en rueda de prensa presencial y sin límite de preguntas. Además, el Barça opta a su tercer título de la Euroliga este fin de semana: a las 21:00h se enfrentará al Olimpia de Milán en la Final Four de Colonia, Alemania. El equipo azulgrana femenino también busca el triplete en el fútbol femenino: busca ganar la Copa del Rey ante el UD Levante el domingo. Asimismo, si Guardiola gana la Champions mañana con el City, Laporta podría llamar a Pep para ofrecerle una oferta. Además, veremos la vuelta de Michel al Getafe, Diego Martínez se marcha del Granada y Bordalás llega al Valencia. El fin de semana tendremos Giro y motos en Italia, comienza Roland Garros y anoche, en los PlayOffs de la NBA, ganaron Lakers, Denver y Milwaukee. Además, se habla mucho de la deserción de César Prieto, el mejor beisbolista cubano y esperanza para lograr medalla en Tokio.

Además, el profesor Rodríguez Braun nos deleita con el repaso lírico de la semana como cada viernes.