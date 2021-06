Los diarios hablan de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez tras la concesión de los indultos

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los diarios hablan de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez. Según La Razón, tras conceder los indultos, habrá una crisis de Gobierno: “Habrá cambios de calado para retomar la iniciativa política”. Además, en este mismo periódico aseguran que Esquerra quiere incluir a Junqueras en la mesa de diálogo. El Mundo también incluye esta noticia en su portada: “Esquerra exige al presidente que se siente a negociar con Junqueras la independencia”. También certifica que Sánchez no está dispuesto a discutir los indultos con el PSOE y los barones, aunque algunos lo reclaman: “Moncloa afirma que es un asunto que aprueba el Consejo de Ministros y evita la ejecutiva”. En Okdiario señalan que Sánchez impondrá los indultos al PSOE pese a que prometió consultar a las bases las grandes decisiones. Además, en El País incluye una tribuna firmada por personalidades de izquierda a favor de los indultos, titulada “Necesidad y utilidad social del indulto” y encabezada por Joaquín Almunia, Enrique Barón y Manuela Carmena: “No es un acto contra el poder judicial. Los tribunales aplican la legislación que el poder legislativo emite, pero hay ocasiones en que esas decisiones judiciales son legítimas, pero no son justas”. Por otro lado, el otro gran asunto del día es el choque diplomático con Marruecos. El País abre diciendo que Marruecos azuza la crisis al equiparar Cataluña con el Sáhara, mientras que en ABC dicen que Marruecos sube la presión y compara el Sáhara con Cataluña. Además, La Vanguardia comenta que Marruecos tensa aún más la relación con España. El Periódico de Cataluña trae un titular norcoreano: “Sánchez pone firme a Rabat”. En El Confidencial dicen que “las reformas del Gobierno para abaratar la factura de la luz no tendrán efecto hasta 2022”.

Marta García Aller nos traslada a Perú, que ha casi duplicado el número de muertes por Covid después de revisar la cifra oficial. Después de muchas críticas, el gobierno ha revisado la estimación con expertos internacionales y admite ahora que la cifra real es de más de 180.000, frente a 69.342, lo que lo convierte en el país con la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Hungría anteriormente tenía el peor número de muertes per cápita con alrededor de 300 por cada 100.000 personas. Ahora Perú tiene más de 500 muertes por Covid por cada 100.000 habitantes. Además, viajamos a Myanmar, que, tras el golpe de estado, está al borde de la guerra civil, ahora que las comunidades toman cada vez más las armas para protegerse de una implacable campaña de violencia militar. Al menos 833 personas han muerto a manos del ejército desde que tomó el poder en febrero y miles de personas han sido detenidas.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, varapalo a las eléctricas: Endesa e Iberdrola caen en Bolsa por el plan intervencionista del Gobierno. La OCDE dice que España crecerá mucho, pero tardará en recuperarse. Editorial: “Mientras otros países han optado por ayudar a sus empresas y trabajadores rebajando la carga fiscal, el Ejecutivo de PSOE y Podemos ha llevado a cabo ya este año las primeras subidas de impuestos”. Pablo Casado en el Financial Times dice que “el PP quiere formar un Gobierno de salvación nacional: el líder del PP dice que impulsará rebajas fiscales inmediatas”. Arranca la subasta del 5G. Inditex será el gran protagonista en el centro comercial del Edificio España en Madrid: instalará uno de los mayores establecimientos de Zara en el mundo con cuatro plantas y 7.700 metros cuadrados. En Cinco Días, ACS pierde la opción de quedarse con Autostrade pese a su elevada oferta. En El Economista, las pymes y los regantes, los más afectados por el nuevo recibo de la luz.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Zidane y el Real Madrid cortan puentes tras el comunicado del exentrenador blanco. Sorpresa y decepción por parte del entorno del Bernabéu, aunque no va a iniciar una guerra. En Marca apuntan a que el propio técnico ha sido el que ha dado la espalda con muchas de sus decisiones a la línea marcada por el club. El Real Madrid tiene que remodelar la plantilla, empezando por el entrenador, como el Barça, que ya pone color con el Kun Agüero y la inminente llegada de Eric García. La Selección sub 21 venció a Croacia en cuartos de final del Europeo y jugará contra Portugal la semifinal del Europeo. Además, el Real Madrid y el Valencia Basket ganaron los primeros partidos de cuartos de final de la ACB. Hoy en París, vuelve Nadal, que se enfrentará a Alexei Popyrin en primera ronda de Roland Garros.