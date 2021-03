Los periódicos comentan el fichaje de Toni Cantó por el Partido Popular

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Hoy compiten varios asuntos en las portadas de los periódicos. La Razón abre diciendo que Pedro Sánchez releja a Ferraz del 4-M tras el fiasco de Murcia, el Presidente confía la campaña a Iván Redondo. Además, la noticia del fichaje de Toni Cantó por el PP ha causado mucha sorpresa, aunque no se sabe cuál será su papel. El Español explica que, según las encuestas, Iglesias "rebota hacia abajo" y pierde el 50% de lo que ganó al presentarse a las elecciones madrileñas. El Confidencial trae un sondeo de Andalucía, que dice que Juanma Moreno absorbe el centro derecha y roza la mayoría absoluta, el PSOE se estanca en su viejo feudo andaluz y Podemos pasa a la absoluta irrelevancia. Por su parte, las declaraciones de Mariano Rajoy y José María Aznar en el juicio de la caja B de Bárcenas también toman importancia. El País asegura que Aznar y Rajoy niegan la caja B que funcionó durante 19 años en el Partido Popular. En cuanto al rescate de Plus Ultra, El Mundo destaca que la SEPI vio fundamental el informe de Ábalos para rescatar a Plus Ultra.

Marta García Aller nos traslada a Birmania, donde ha habido una huelga de silencio contra el golpe militar. Lo han hecho en protesta por el asesinato de una niña de siete años a manos de los militares. Un soldado disparó a la pequeña cuando se encontraba sobre el regazo de su padre en su casa de Mandalay. Más de 260 personas han muerto desde que se declaró el golpe militar y más de una veintena son niños. Desde allí, vamos hasta Brasil, donde han tenido que superar los 300.000 muertos y más 3.000 fallecidos diarios por Covid para que Jair Bolsonaro anuncie la creación de un Comité Nacional para combatir el virus. Mientras lo anunciaba, en todo el país sonaba una fortísima cacerolada.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Santander lanzará OpenBank en Estados Unidos. Acelerón de las renovables para su salida a Bolsa. Glovo roza los 2.000 millones de valoración. El precio del petróleo se dispara un 6%. En Cinco Días, la nueva CaixaBank acometerá un ajuste laboral de unos 7.000 trabajadores. Cellnex negocia que varios fondos soberanos entren en la ampliación. Los afectados por ERTE tributarán lo cobrado por los errores del SEPE. El Corte Inglés tiene liquidez de sobra para amortizar los bonos de Hipercor. Extremadura tendrá una planta de baterías para coches eléctricos. En El Economista, Naturgy reduce su plantilla a la mitad tras las desinversiones. Madrid recauda en el IRPF per cápita más que Cataluña.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Estamos en un momento clave, porque España está en el comienzo de la fase de clasificación del Mundial de Qatar, enfrentándose a Grecia esta noche. Francia no pudo ganar a Ucrania y Holanda fue goleada en Turquía. Irene Lozano deja su puesto en el CSD y su marcha se ve con indiferencia y con indignación en la prensa. Este fin de semana vuelve Fernando Alonso a la Fórmula 1. Pau Gasol ha sido presentado por fin como jugador del Barça. En baloncesto, el Real Madrid y el Valencia siguen en su ascenso por intentar alcanzar los PlayOffs de la Euroliga.