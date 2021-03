Las preguntas de Amón: "¿Puede suceder que Toni Cantó termine hundiendo el PP?"

1.- ¿Os ha gustado más la casa de Aznar o la de Rajoy? El uno y el otro declararon por videoconferencia a propósito de la caja B. Más libros en casa del primero, mas fotos en la casa del segundo. Y la misma extrañeza ante la red corrupta de Bárcenas.

2.- Los dos ex presidentes, en efecto, no sabían nada de cuanto sucedía en los despachos contiguos y niegan la existencia de la mítica trituradora de papel, marca Acme. ¿Están abusando de nuestra candidez o es verosímil que las grandes tramas de corrupción y financiación se desenvolvieran al margen de los presidentes del partido? No sé, llamadlo X.

3.- ¿Dónde están las vacunas? Parece una ingenuidad decirlo, pero la incertidumbre expone el fracaso absoluto de la campaña de vacunación.

4.- ¿Se atribuye Sánchez alguna responsabilidad en el desastre del plan de vacunación o es culpa de Ayuso, de la ultraderecha, de Europa o de las farmacéuticas?

5.-Pablo Iglesias se despide del Parlamento apelando un asunto de tanta actualidad como la lucha antifranquistsa. ¿Os acordáis cuando quiso rodear el Congreso? Pues el Congreso ha terminado rodeándole a él.

6.- Toni Cantó recala en el PP después de haberlo denunciado por corrupto, esclerótico, transfuguero. ¿Puede suceder que termine hundiéndolo? Le avala su impecable trayectoria de gafe. Mirad los crímenes en serie de UPYD y CS. También os digo que otro gafe va en la de Iglesias, el ex Jemad Julio Rodríguez.

7.- ¿Pensasteis alguna vez que tenías una escudería de coches en vuestro garaje? Si basta tener un avión para una línea aérea, con un modesto utilitario podéis presumir de coleccionismo de automóviles y reclamar unas ayudas a fondo perdido.