De La Mareta a Moncloa: así son las residencias oficiales del Gobierno

Las vacaciones de Isabel Díaz Ayuso en el chalé de Rascafría han desatado toda clase de críticas por parte de la oposición y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las residencias oficiales a cargo de las instituciones de las que los representantes políticos hacen uso, en ocasiones privado.

La Comunidad de Madrid ha explicado que adquirió la finca donde está el chalé en cuestión tiene 453 hectáreas, fue adquirida en 2023 por 4,3 millones de euros, y tiene, además, una ermita que se rehabilitado y abierto para uso de los vecinos de Rascafría, una antigua serrería que se rehabilitará para usarse como sede comarcal de los Agentes Forestales de la Comunidad, y otras instalaciones que están siendo utilizadas por el personal del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La presidenta se ha defendido de las críticas de PSOE-M y Más Madrid afirmando que estuvo "dos días" en el chalé y que "me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios".

"Se me critica que yo no pueda vivir por mis medios en una casa que no me paga nadie y tengo que ver cómo se quieren equiparar cuatro palacios durante siete años, con todos los séquitos y ninguna transparencia, porque todavía no se sabe nunca quién va y qué se negocia en esos palacetes. Se quieren tapar prostíbulos y que el suegro (de Sánchez) recibía sobres en dinero negro y cuatro pisos pagados con estas tramas", declaró este lunes la presidenta.

Pero, ¿a qué se refiere Ayuso con eso de los cuatro palacios? Pues a las cuatro residencias oficiales que posee el Gobierno de España. Por un lado está el Palacio de la Moncloa, residencia oficial y permanente del presidente, pero existen otras tres a su cargo que, en ocasiones, también son utilizadas como residencias vacacionales.

Palacio de Las Marismillas

El Palacio de Las Marismillas está situado en el Parque Nacional de Doñana, en Huelva, y forma parte del Patrimonio del Estado desde que fue expropiada en 1998, cuando la finca pertenecía a la familia Morenés.

Desde que pertenece al Estado, Las Marismillas se utiliza con fines protocolarios, sirve como residencia temporal para presidentes del Gobierno y para recibir a mandatarios extranjeros.

Quintos de Mora

El Coto Nacional de Quintos de Mora se encuentra en Toledo y pertenece casi en su totalidad al Gobierno de España. Fue adquirido por el Estado en la desamortización del siglo XIX y en 1942 pasó a formar parte del dominio público estatal.

Presidentes del Gobierno como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez han usado esta finca para reuniones oficiales y encuentros con mandatarios extranjeros.

La Mareta

La Mareta es el destino habitual de vacaciones de Pedro Sánchez. Situada en Lanzarote, pertenece al Gobierno desde 1989. Fue construida por rey Hussein I de Jordania, que se la regaló al rey Juan Carlos I, que a su vez la cedió a Patrimonio Nacional.

Tiene más de 10.000 metros cuadrados de superficie, bungalows independientes, piscina privada, jardines, canchas deportivas, helipuerto... Una residencia en la que también se han alojado la Familia Real y otros altos cargos del Estado.