Los impuestos y el aumento de la presión fiscal invaden los titulares de los diarios

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los impuestos invaden las portadas de los diarios. En ABC, María Jesús Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos, Hacienda corrige a Gabilondo y plantea aumentar la presión fiscal en sociedades, patrimonios, sucesiones y donaciones. En La Razón aseguran que Hacienda prepara su hachazo fiscal: patrimonio, sucesión y sociedades. Mientras tanto, en El Mundo hablan de que Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña en Madrid. Vozpópuli dice que el PSOE de Madrid se desmarca de la campaña de Moncloa: “Están humillando a Gabilondo”. En La Razón comentan que la Unión Europea citará a los jueces que denuncian la mordaza a Sánchez. No todo son malas noticias: El Independiente cuenta que las vacunas del Covid en España ya evitan 244.950 posibles muertes. Por otra parte, en El Confidencial hablan del poder sin fin de Iván Redondo: contrata una aplicación para controlar cada ministerio y su evolución de las iniciativas. El ministro Escrivá protagoniza las portadas de La Vanguardia y El Periódico de Cataluña: Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros por año de jubilación aplazada. En Infolibre, un nuevo enfrentamiento en la coalición del Gobierno: Unidas Podemos se planta ante Escrivá y le invita a pactar con el PP la reforma de las pensiones si no cumple lo pactado.

Marta García Aller nos traslada a Francia, donde estudian prohibir los vuelos internos de corta distancia cuando existen alternativas en tren en menos de dos horas y media. Inicialmente, la Convención por el Clima, creada por Macron, proponía que la prohibición fuera para trayectos de cuatro horas, pero AirFrance protestó y de momento se queda en la mitad. En promedio, el avión emite 77 veces más CO2 por pasajero que el tren. Además, viajamos a Montenegro, candidato a integrarse en la Unión Europea, está en un lío del que Bruselas no parece que lo vaya a sacar. El Gobierno montenegrino ha pedido ayuda a la Comisión para reembolsar un préstamo de 1.000 millones de dólares que le debe a China, que supone la cuarta parte de la deuda del país y corresponde a un proyecto fallido de carreteras sin terminar. La Unión Europea ha dicho que no va a devolver préstamos que Montenegro tenga con terceros, pero, si no lo hace, aumentará el poder de la prestamista estatal china en los Balcanes. Esta técnica de ofrecer préstamos enormes para grandes infraestructuras con el fin de ganar influencia como acreedor también le ha funcionado a China en Sri Lanka, Pakistán y Yibuti.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Acciona y Repsol preparan la salida a Bolsa de sus renovables. Aena obtiene 315 millones del BEI para su plan fotovoltaico. Radisson instala su centro de excelencia mundial en Madrid. El Ritz, preparado para abrir el 15 de abril. La ministra María Jesús Montero: quiere subir los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones en 2022. Editorial: “El Gobierno pretende laminar la capacidad normativa de las autonomías para bajar sus tributos, una política de la que han hecho bandera los sucesivos gobiernos del PP en Madrid, que han convertido a la región en líder por crecimiento, empleo y atracción de talento e inversiones. Los planes del Gobierno van en sentido contrario: imponer mayores impuestos a Madrid con una armonización sólo al alza para contentar a nacionalistas y separatistas. Disparar la presión frenaría en seco la recuperación”. En Cinco Días, premio de hasta 12.000 euros por cada año de retraso de la jubilación y castigo por adelantarla. En El Economista, Inditex espera recuperar ya en 2022 el negocio previo al Covid. El plan Biden baja del 12% al 5% el avance de los beneficios por acción de S&P.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Florentino Pérez inicia su sexto mandato blanco hasta 2025, tras los cuatro comicios consecutivos sin oposición. El actual campeón de la Champions, el Bayern de Munich, debe remontar en París contra el PSG un 2 a 3 de la ida. El Chelsea también se enfrenta hoy ante el Oporto en el Sánchez-Pizjuán. Además, los sevillistas también están a seis puntos del liderato de la Liga, tras vencer al Celta en Balaídos. En baloncesto, el Valencia se queda fuera de la próxima Euroliga. En NBA, Stephen Curry metió anoche 53 puntos y Jama Murray se ha lesionado.