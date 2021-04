La prensa recoge la incertidumbre por el fin del estado de alarma y la vacuna Sputnik

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa hoy habla de la vacuna Sputnik y el fin del estado de alarma. La Razón clama que el Consejo de Estado estalla: “El Gobierno nos ningunea”. El 22 de marzo el Consejo de Estado remitió un informe a Carmen Calvo para pedir un plan B tras el Estado de alarma. ABC asegura que el Consejo de Estado critica a Sánchez por no tener un plan B y denuncia las carencias legislativas para tutelar la salud pública. El Confidencial explica que las Comunidades Autónomas se dotan de leyes para poder confinar a la población sin estado de alarma. Por otra parte, El Mundo destaca que Merkel agilizará la Sputnik y las comunidades urgen a Sánchez a sumarse. Además, han preguntado al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Escudero, sobre si la Comunidad de Madrid podría comprar la vacuna rusa si la EMA la autoriza, que ha respondido que sí hay autorización y no hay acuerdo marco, sí se puede. El Español responde también a la pregunta: “El Gobierno no tiene marco legal para evitar que las Comunidades Autónomas compren vacunas anti Covid al margen de la Unión Europea”. En El Independiente comentan que Casado negocia con el equipo de Ayuso situar a Toni Cantó como portavoz en la Asamblea. Para finalizar, El País asegura que la primera ley climática pondrá fin a los combustibles fósiles y los automóviles nuevos tendrán que ser totalmente limpios a partir de 2040.

Marta García Aller nos traslada a San Francisco, porque cuenta The New York Times que allí están en el punto de mira Ebay, Facebook y Twitter por permitir que se vendan en sus redes tarjetas falsas de vacunación. Hay cientos miles de vendedores online de tarjetas falsificadas o robadas para que la gente pueda fingir que se ha vacunado. Otro tipo de fraude que también se está extendiendo en Estados Unidos entre los antivacunas es el pagar a alguien para que vaya a vacunarse por ti y recibir el justificante legal en su nombre. Además, viajamos a Pekín, que está ultimando un sistema de colores para pintar los edificios de la capital en función de las tasas de vacunación. Ya hay edificios en el distrito financiero que tienen un cartel verde que muestra que los trabajadores de la zona ya están hasta en el 80% de tasa de vacunación. Otros edificios, con letreros azules, están entre el 40 y el 80% y si el edificio es rojo, es que no llega al 40%. Los restaurantes también obtienen el código de colores en función al porcentaje de sus empleados que estén vacunados. China ha vacunado ayer mismo a 4 millones de personas al día, aunque necesitaría vacunar a 5 millones de chinos diarios para llegar a los 560 millones de personas vacunadas que quiere tener en junio.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, ACS ofrece 10.000 millones por Autostrade. Las salidas a Bolsa de Opdenergy y Ecoener presionan a Acciona y Repsol. Trilantic, Blackstone y L-GAM pujan por la compra de Gransolar. Los Villar Mir piden un rescate a Sepi de 240 millones. EE UU plantea imponer una tasa a grandes multinacionales. En Cinco Días, los minoritarios de Abengoa se alían con los Amodio. Primera demanda colectiva por presunta estafa con criptodivisas. Aprobada la Ley de Cambio Climático que prohíbe los coches de gasolina y diésel desde 2040. En El Economista, Calviño recorta el crecimiento de 2021 al entorno del 6,5%.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Pau Gasol volverá está noche a ponerse la camiseta del Barça en un partido oficial ante el Bayern de Munich. Este fin de semana se jugarán dos Clásicos, el de baloncesto y el de fútbol. El que gane el Clásico de fútbol, en Valdebebas, dormirá líder el sábado por la noche. El domingo el Atleti visita al Betis. Además, en baloncesto, otro argentino, Gabriel Deck, abandonará el Real Madrid para marcharse a la NBA, destino Oklahoma City Thunder, dejando al equipo blanco clasificado para los cuartos de la Euroliga y con un millón y medio más de euros. Eliminado Baskonia de la competición europea, el Valencia tiene que esperar a una derrota rusa, la del Zenit. Por otra parte, el viernes Elche y Huesca se juegan la salvación y el Granada perdió 2 a 0 contra el Manchester United, aunque mereció un mejor resultado. El Villarreal venció en Zagreb al Dinamo por 1 gol a 0.

Además, el profesor Rodríguez Braun nos deleita con el repaso lírico de la semana como cada viernes.