La prensa recoge el poderío de Ayuso y los problemas de Vox y Ciudadanos para obtener representación en Madrid

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los periódicos plantean un dilema para Isabel Díaz Ayuso en Madrid, porque su poderío en las encuestas podría dejarla sin apoyos. En La Razón aseguran que Génova fía Madrid a que Abascal frene la caída de Vox. José Antonio Zarzalejos explica en El Confidencial que la izquierda está tratando de evitar la presidencia de Ayuso utilizando su capacidad de absorción de votos para que Vox y Ciudadanos no lleguen al 5%. Además, en El Confidencial recogen cómo será la campaña de Vox para recuperar apoyos: “Vox copiará la campaña catalana y usará la inseguridad y la inmigración contra Ayuso”. Ayuso pide que en Génova le dejen en paz, según explica El Mundo, y pide autonomía absoluta. El País destaca la encuesta del CIS y afirma que la izquierda se rearma en Madrid tras el empate que vaticina el CIS, mientras que el experto Kiko Llaneras desmonta la encuesta diciendo que el sondeo “tiene un sesgo con origen a favor de la izquierda”. Por otra parte, ABC señala que la Comunidad de Madrid tanteó la compra de vacunas Sputnik. Además, el PP denuncia a Redondo por ejercer de asesor de Illa en la campaña catalana. En La Vanguardia comentan que la purga de Cuevillas complica la negociación entre Esquerra y JxCat.

Marta García Aller nos traslada a Donetsk, en Ucrania, porque la guerra en el este se está recrudenciendo. Rusia ha movilizado tropas cerca de la frontera con Ucrania y Crimea y, aunque está movilizando la artillería incluso desde Siberia, Moscú niega que esté planeando ningún ataque. Tanto la Unión Europea como Reino Unido muestran su apoyo incondicional a Ucrania. Según la ONU, este conflicto se ha cobrado ya 13.000 vidas desde que comenzó en 2014. Además, viajamos a Moscú, porque Vladimir Putin ha firmado una ley que retrasa su edad de jubilación y le permitirá postularse a la presidencia hasta 2036. Si permanece, como planea, 36 años en el poder, superará el tiempo que estuvo Stalin al frente de la Unión Soviética, 29 años. Lo curioso es que oficialmente la ley aprobada por Putin lo que plantea es una limitación de los mandatos presidenciales a dos, aunque empezarán a contar a partir del final de esta legislatura.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: “Es hora de que las empresas zombies desaparezcan”. La Audiencia investiga a Félix Solís y García Carrión por supuesta estafa. Merino asume el poder ejecutivo en Línea Directa. La Agencia Tributaria pagará un bonus, condicionado a recaudar más. En Cinco Días, Telefónica acelera la venta de la filial de cable submarino. Ferrovial se refuerza en Estados Unidos con un contrato de 1.200 millones. En El Economista, Cataluña duplica la deuda de Madrid por cada habitante con 10.169 de euros.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El Real Madrid se enfrenta esta noche al Liverpool en la ida de los cuartos de la Champions League. Además, la victoria del FC Barcelona ante el Valladolid por un gol deja al equipo de Koeman a tan solo un punto del liderato de la Liga, disputado con el Atlético de Madrid. Abelardo deja el banquillo del Alavés y llega Calleja. Se espera que el defensa del Cádiz, Juan Cala, dé alguna explicación sobre el supuesto insulto racista a Diakhaby. A partir de esta jornada, como ya no hay fechas en el calendario, no hay posibilidad de aplazar partidos por Covid, así que el equipo que no pueda presentarse perderá por 3 a 0.