Latorre, sobre las cloacas del PSOE: "La actualidad española es más bien de thriller, y el eje Ferraz-Extremadura, es novela negra"

Hay novelas de las que ya es imposible hablar sin envanecerlas, porque dejan de ser únicamente de ser novelas para pasar a convertirse en otra cosa difícilmente definible y es el caso de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.

Se cumplen más de cuatro décadas de la sacudida literaria que supuso su publicación en Plaza y Janés. Hoy Isabel Allende vuelve a ser noticia. Porque su casa de los espíritus tiene una secuela y la escritora chilena tiene su premio Planeta.

Lo han podido oír ayer en directo en la Brújula de Marta Garcia Aller. Sergio Hernández ha sido el finalista con La añoranza.

'La hora antes del alba' que es la obra ganadora. Digamos que ha ganado la IA. La IA buena, que es Isabel Allende. La escritora en español más vendida del mundo con cerca de 80 millones de ejemplares. Después de tanto éxito, pocas cosas te pueden impresionar pero fíjense lo ilusionada que estaba cuando recibía de manos de los Reyes, el premio Planeta.

Realismo mágico y novela histórica.

Lo que se lleva en la actualidad española es más bien el thriller. Y en el eje Ferraz-Extremadura, más bien la novela negra.

Parece que ha habido otro hecho puntual. Hoy informa ABC de que una patrullera ceutís invadió aguas españolas tras la visita del Rey. Ocurrió ayer. Sobre las nueve y media de la mañana. Permaneció durante siete horas cerca de la costa ceutí. Los agentes de la Guardia Civil que vigilan la seguridad del perímetro de la ciudad autónoma fueron los primeros que divisaron la embarcación y avisaron a sus superiores de sus movimientos.

Accedió a las aguas nacionales por la bahía sur de Ceuta y permaneció durante toda la mañana en lugar bien visible desde tierra. Es decir, mostrándose. En un principio, no se dieron órdenes a los efectivos del Instituto Armado, más allá de que siguieran su trayectoria con los prismáticos. Sin embargo, pasadas las cuatro de la tarde, una patrullera de la Guardia Civil salió a la mar para dirigirse a este punto. No se llegaron a encontrar con los marroquíes ya que al percatarse de estos movimientos decidieron regresar a su lado de la frontera.

Quien ha informado de esto ha sido un periódico. ABC, en este caso. No han tenido que pasar 75 días ni la maniobra vino acompañada de una invasión terrestre de la frontera, pero ya sería otro hecho puntual, por utilizar la denominación oficial de estos sucesos, que pretenden hacernos creer que son como avistamientos ovnis, o como naves que extravían su rumbo y entran en aguas españolas.

Como sus ministros dicen cada uno una cosa distinta sobre la incursión de dos fragatas marroquíes, una de ellas la Mohamed VI, coincidiendo con el asalto a la frontera… desde que es un hecho puntual, hasta que son patrullas ordinarias o que efectivamente son asuntos que afectan a la seguridad nacional… era interesante escuchar lo que opina el presidente del Gobierno acerca de ello y hace unas horas hubo ocasión de preguntarle en Bruselas

¿Transparente? Fueron incursiones, no una incursión. Incursiones reiteradas y desafiante en los días 30, 31, 1, 2… no fueron patrulleras sino que participo la mayor fragata de la Armada marroquí y coincide con un asalto masivo a la frontera de 90.000 personas. El Gobierno pretende disociar ambos sucedidos como si fueran una pura coincidencia, una casualidad… la serendipia… ya ven.

Lo que no cuela desde luego es lo de la transparencia. 75 días tardó la opinión pública en conocer la peripecia de la fragata Mohamed VI, lo hizo a través de la portada de El País y entre medias, entre el Tarajal y la rotativa, hubo una comparecencia parlamentaria extraordinaria y una desclasificación de papeles donde estas maniobras se obviaron, ni se mencionaron, quizás porque era difícil defender como defendía el Gobierno que Marruecos es un socio leal que nada tiene que ver con la crisis en la que sigue sumida Ceuta.

Las cloacas del PSOE y el caso de la jueza Biedma

Maniobras sucias… cosas sucias… hablando de maniobras sucias… Sánchez no sólo es presidente del Gobierno sino que es secretario general del PSOE y puede ser otra coincidencia… pero lo que investiga el juez Pedraz de la Audiencia Nacional es un sicariato que se pudo montar en Ferraz después de los cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer. Un sicariato a las órdenes del entonces número dos socialista, que era Santos Cerdán.

Es que disculpen las molestias, pero hay una juez denunciando coacciones, amenazas y planes de liquidación física contra su persona por atreverse a investigar la colocación del hermano de Sánchez.

Ya entiendo que hay quien considera que hay asuntos más importantes, pero quizás debiéramos detenernos un rato en este, a menos que consideremos que esto es algo normal.

Tenemos la declaración de Cintia Rocho que era la líder de este clan de Los Rochos, un grupo vinculado al narco al que habría recurrido el sicariato de Cerdán para liquidar a la juez Biedma. Liquidarla, eh. En Onda Cero hemos accedido a esa declaración y lo que cuenta nuestra responsable de tribunales Eva Llamazares es pavoroso. Como lo que denuncia la propia magistrada.

Es que la juez Biedma está aportando detalles muy concretos: como el día que regresa de declarar en la Audiencia Nacional y un coche se pone en paralelo y su hija reconoce en su interior a José Luis Sáenz de Tejada, que es el exjuez que se habría encargado de contactar con Los Rochos.