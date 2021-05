Disfrutando del día luminoso que ya tenemos, tempranito, aquí, en Córdoba, en el Patio de los Naranjos de la mezquita, haciendo la radio con más ventilación que nunca. Hoy este programa transmite al resto de España el espectáculo inigualable de las macetas, las rejas y las flores. O sea, mayo en Córdoba. La Fiesta de los Patios. Que es la fiesta del color, de la tradición y de la arquitectura antigua y moderna. Y es la fiesta ---vaya nuestro homenaje--- de los cuidadores de los patios que derraman talento y, sobre todo, paciencia. Riega que te riega.

Desde este oasis de sosiego y reflexión, a cuatrocientos kilómetros de la Puerta del Sol, hacemos esta mañana la radio.

"En la sede socialista de Ferraz se ha abierto un boquete"

En la Puerta del Sol ya sabrán ustedes que el martes se produjo un terremoto. Un terremoto extraño porque el edificio que está allí, el del reloj, que es donde tiene su despacho la presidenta autonómica, sale del movimiento sísmico más sólido que antes. Mientras que otros edificios menores y menos céntricos, han sufrido tal meneo que no se sabe si van a aguantar en pie. La sede socialista de Ferraz, por ejemplo, a la que se le ha abierto un boquete que se ha tragado a Franco (no el dictador exhumado sino el otro, el líder del socialismo madrileño ahora enterrado; bueno, líder, igual no es la palabra adecuada porque el sufrido Franco, José Manuel, nunca ha liderado nada, ni le han dejado).

Un saludo afectuoso, por cierto, a don Ángel Gabilondo, que ayer tuvo que ser ingresado por una arritmia, y al que deseamos que pronto esté de nuevo en casa disfrutando de la lectura y de su nieto, y recuperándose de esta desgraciada –-para él-- campaña electoral en la que cometió el pecado de ponerse en manos de los estrategas de la Moncloa. Ahora el que paga el pato es él: no le han dejado seguir en el Parlamento autonómico. Su partido le deja sin trabajo. Véngase a Córdoba, Ángel, que es tierra apacible y sin hordas de fascistas emborrachándose en los bares insensibles a los contagios.

Sánchez ha escogido cuatro cabezas para clavarlas de una pica en la torre de Ferraz

Dejan sin escaño a Gabilondo y echan del partido a Leguina y Redondo Terreros, socialistas históricos que se abrazaron en campaña a Isabel Díaz Ayuso. La forma que ha elegido Sánchez de sacudirse la responsabilidad, plena, que tiene en el desastre socialista madrileño ha sido escoger cuatro cabezas para clavarlas de una pica en la torre de Ferraz: Franco, Gabilondo, Redondo, Leguina.

En este programa estuvo ayer una mujer de esta tierra, Carmen Calvo. Que expuso aquí su explicación, muy suya, ¿verdad?, de por qué Ayuso ha pasado de 30 escaños a 65. En Madrid, como ustedes saben, Vox ha subido un escaño. Ciudadanos ha perdido 26. Todos los analistas sostienen que los votantes de Ciudadanos se han ido al PP. No así los de Vox. Y, sin embargo, Calvo sostiene que es el discurso ultraderechista de Ayuso lo que ha convencido a los votantes de centro para apoyarla.

También sostuvo ayer la vicepresidenta que en estas elecciones de Madrid, como se han celebrado en pandemia, los votantes estaban con el ánimo alterado.

Puede ser. Durante veintiseis años el PP siempre ganó de calle las elecciones en Madrid, sin pandemia, y ahora, sin embargo, las ha ganado de nuevo. No sé. Le pedí ayer ejemplos a la vicepresidenta de ultraderechismo en el discurso y las propuestas del PP madrileño y no llegó a concretar ninguno.

"No se ha vuelto a oír hablar ni de cartas con balas, ni de alerta antifascista"

Lo cierto es que desde que el martes se supo cómo quedaba el nuevo parlamento autonómico no se ha vuelto a oír hablar ni de cartas con balas, ni de alerta antifascista ni del terrible peligro que corre nuestra democracia. A ver si va a resultar que todo eran exageraciones, distorsiones y chatarra propagandística que ha resultado fallida.

Susana contra Pedro por el cartel de las próximas elecciones andaluzas

Ya habrán visto que el efecto mariposa de lo que sucedió en Murcia alcanza también ahora a la sede socialista de Sevilla. La cepa murciana se va contagiando a todos los territorios. Aquel traspié del PSOE y Ciudadanos en Murcia ha acabado provocando unas primarias andaluzas.

Se retoma la guerra de los cien años, que es este pulso que mantienen Pedro y Susana desde que ella lideró la defenestración de él como secretario general del PSOE. Qué historia, eh. Ella primero le aupó para cortarle el paso a Eduardo Madina. Se dice que comentó Susana sobre Pedro: 'Este chico no vale, pero nos sirve'. Luego vio que no se dejaba tutelar y que maniobraba para perpetuarse como secretario general y candidato. Y entonces ella orquestó la operación para mandarle a su casa. Él, en lugar de irse a llorar a casa se subió al Peugeot y se fue de gira por las sedes socialistas de España. Y convenció a la militancia de que lo coronara a él y le bajara los humos a Susana. Que primero encajó esa derrota, luego encajó perder la Junta y ahora se organiza para no perder lo último que le queda, el liderazgo del Partido Socialista en esta comunidad autónoma. Que pasa por repetir como candidata. Ésa es la competición que ha empezado. Susana contra Pedro por el cartel de las próximas elecciones andaluzas, cuando quiera que sean. Pedro corre esta carrera por poderes, como en las bodas. Le representa el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, de quien he leído que tiene un perfil moderado que podría atraer a los votantes de Ciudadanos. Pero vamos a ver, si acaba de decir Carmen Calvo que a los votantes naranjas se les atrae haciéndose ultraderechista. A quien tiene que presentar el PSOE es al juez Serrano.

En fin. Hablaremos esta mañana de los dos concursos. El del PSOE andaluz y el de los patios. Más del segundo que del primero aunque sólo sea para darle variedad de color a la mañana.