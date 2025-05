Monólogo de Alsina: "Preguntas sin responder sobre el chantaje"

Antes de repasar cómo se ha levantado Europa tras la triple jornada electoral —Portugal, Rumanía, Polonia—, un rápido ejercicio de memoria. Jueves pasado, en este programa, así empezó la conversación con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: "¿Hay chantaje de Ábalos?" "No lo creo".

Para el jueves ya circulaba como hipótesis más sólida en este asunto de los guasaps que o bien Ábalos directamente, o bien Koldo a instancias o con conocimiento de Ábalos, estaba soltando munición contra el presidente —a menudo, se empieza con el fogueo— para avisarle de que todo puede ponerse peor para el gobierno. Chantaje era una palabra que aparecía en las crónicas: Ábalos y Koldo estarían tratando de forzar al gobierno a pararle los pies a la fiscalía anticorrupción, a la UCO o a las dos a la vez. La otra palabra que más se repetía era desconcierto. Desconcierto gubernamental.

Nos pasamos la semana leyendo cómo las fuentes bien informadas contaban que el gobierno no sabía por dónde venía el balón, que en el PSOE iban a ciegas, que vivían en la incertidumbre. Hoy sabemos que no era verdad. Bueno, lo supimos ayer. Los lectores de El País. Resulta que una parte del gobierno, y la cúpula del partido (o sea, Sánchez y sus apóstoles), sabía perfectamente lo que pasaba pero prefirió no contárnoslo ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. El gobierno, y el partido (o sea, Sánchez) pudo haber difundido este elemento ciertamente interesadamente para entender en qué anda, pero, por alguna razón prefirió reservarse para la jornada dominical y para que fuera reproducido sin nombres. Veamos.

Dice la crónica de El País de ayer que los máximos responsables del PSOE rechazaron la semana pasada (entiéndase, la anterior a los guasaps) el chantaje que intentó de manera directa alguno de los implicados en el caso Koldo. El aviso era serio: si no se tomaban determinadas medidas a favor de los implicados, se filtrarían grabaciones que podían tumbar al gobierno y que afectaban a Sánchez, Santos Cerdán, Angel Víctor Torres y dos ex ministros vinculados a eléctricas. Se agradece el nivel de precisión.

Para estar el PSOE tan desconcertado, resulta que sus dirigentes sabían que la amenaza versaba sobre grabaciones y con estos protagonistas tan concretos (doy por hecho que Sánchez conoce quiénes son los dos ex ministros vinculados a eléctricas, dado que el chantajeado fue él). Pero sigo con la lectura. ¿Qué medidas son ésas que exigía el chantajista a cambio de no revelar las grabaciones? Aquí, el lector sube una ceja fruto de la sorpresa. Ni fiscalía anticorrupción ni UCO. Atención: readmitir a un empleado de Correos que fue despedido; archivar el expediente disciplinario a un policía que trabajó en el ministerio de Transportes; pagar algunos gastos del procedimiento judicial. (Alguien anda canino y no tiene para la minuta del abogado). 'Si se aceptaban estas tres condiciones, las grabaciones capaces de tumbar a un gobierno no verían la luz', apuntaba El País.

Hombre, si hay material que pueda tumbar a un gobierno, se ve que aún no ha salido. Pero es que tampoco han aparecido grabaciones. Ni en los guasaps revelados se menciona una palabra de Cerdán, Torres o los dos ex ministros anónimos vinculados a eléctricas. Luego… O el chantajista iba de farol, o el chantaje no llegó a consumarse. Habrá que estar pendientes de si hay readmitidos en Correos o expedientes a policías que se desvanecen. Llámenme loco, pero que las exigencias fueran éstas dan al asunto un aroma a Koldo bastante intenso.

Koldo, el amigo de la gente que trataba con policías de Marlaska y colocaba amigos, amigas, novias, hermanos, conocidos de hermanos en las empresas públicas como si fueran su cortijo. Por delegación de Ábalos, claro, porque a Koldo todo el mundo le veía como lo que era: el brazo ejecutor de Ábalos. Tal como a Ábalos todo el mundo le vio siempre como lo que fue: el brazo ejecutor de Sánchez. Cuánto sabían, o dejaron de saber, los jefes de lo que hacían o dejaban de hacer sus brazos ejecutores. Cuánto dejó mentir Geppeto a su Pinocho.

Preguntas bobas que se le ocurren a cualquier lector según va leyendo la crónica: ¿El gobierno sufrió un chantaje y se quedó tan pancho? ¿Dirigentes del PSOE fueron chantajeados abiertamente y no han acudido ya al juzgado a denunciar al chantajista? No sólo no hemos visto al presidente, gravemente violada su privacidad comunicativa (como han repetido a coro los ministros) ir al juzgado a denunciar él lo que calificó en el Congreso de delito, es que la dirección de su partido —chantajeada también— se reunió el lunes pasado y no dedicó un minuto a informar a los asistentes de esto que ahora han podido leer en el periódico.

Comentarios jocosos de una portavoz, ahora sabemos, a cuenta de un chantaje al gobierno de España. Palabras mayores.

Pregunta: ¿y entonces, lo de señalar a la UCO a qué vino? Si el gobierno conocía (conoce) al chantajista, a qué este interés en reclamar que se investigue dejando caer que la UCO no ha sido suficientemente diligente en la custodia del material. Vicepresidenta uno.

¿Se preguntaba quién ha sido cuando sabía de sobra quién había sido? ¿Qué más cosas no nos ha contado aún el gobierno, y el partido (o sea, el presidente) sobre esta historia? ¿Hay un implicado en la trama que mantiene línea directa con los máximos responsables del partido? Oye, si es por guasap, qué hermoso ejercicio de transparencia haría el PSOE difundiendo hoy mismo las pruebas del chantaje. Después de todo, eso sí que, sin ninguna duda, es un delito. Chantajear a un presidente.

El informe de la UCO

La semana comienza con el PSOE en vigilia, no ya por Koldo sino por Santos. El informe que la UCO ha de entregar al juez Puente y sobre el que ya se ha publicado que recoge indicios de presuntos regalos (o prebendas) al secretario de organización del PSOE por parte de la trama de Aldama y compañía.

A la espera del informe, la novedad de la mañana la acaba de publicar El Confidencial: el análisis de uno de los discos duros encriptados que se le requisaron a Koldo hace un año añade, a la trama ya conocida, una trama paralela o trama bis. En la que, según la conclusión de los investigadores, tiene un papel relevante Santos Cerdán como encargado de conseguir que compañeros suyos con competencias en obra pública en Navarra y el País Vasco favorecieran a las empresas que él apadrinaba, presuntamente. Hay conversaciones. O guasaps. En los que Cerdán y Koldo hablan de adjudicaciones a la constructora Acciona.

Una de estas obras públicas que Cerdán deseaba que fuera adjudicada a la compañía habría acabado siendo para una sociedad gallega por la que intercedía Aldama, y ése, según Aldama, habría sido el motivo de que Cerdán se revolviera y hubiera que sofocar su enfado con un sobre de quince mil euros. Lo que las comunicaciones localizadas (y descifradas) ahora revelarían es que el número tres del PSOE, no teniendo cargo público ni competencia directa en adjudicaciones, sí habría ejercido su influencia sobre cargos socialistas de distintas administraciones para ver con mejores ojos unas ofertas que otras.