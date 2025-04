Monólogo de Alsina: "Este programa va por todos vosotros"

Un mensaje de agradecimiento

Habrá oyentes que se habrán incorporado ahora mismo, medio dormidos muchos de ellos, que habrán estado despistados estos últimos días y no entienden que está pasando. Bien, lo que está pasando, queridas personas recién despertadas, es que Más de Uno cumple diez años y hemos llenado el teatro Pavón de oyentes del programa para celebrarlo. Hoy queremos que se os escuche a vosotros. Os pido un aplauso para vosotros mismos y el millón sesicientos mil oyentes como vosotros que nos escuchan.

Porque vosotros tenéis la culpa de que llevemos ya diez años. Y los que vengan. Gracias, oyentes.

Gracias, equipo del programa. En diez años ha pasado por Más de Uno media redacción de informativos de Onda Cero. Porque éste es un programa que se nutre del trabajo que hace nuestra redacción de Informativos. Y de la creatividad de la otra redacción, que es la del entretenimiento. Cuánto talento, oiga, cuánto talento. Hoy vais a poder ponerle cara a todas las personas de este equipo.

Gracias a los colaboradores. Los que estáis, los que estuvisteis.

Y gracias a los anunciantes, las marcas que confiáis en este escaparate para mostrar a la audiencia vuestros productos.

Y al Grupo Atresmedia, no me olvido. Que hace posible que en este programa se respire solvencia, sosiego y libertad.

Este programa va por todos vosotros. Y por todos aquellos que fueron oyentes nuestros y a los que la enfermedad, o la desgracia, o la mala fortuna o, simplemente, la edad les impidieron seguir entre nosotros.

Este programa va por todos vosotros. Y por todos aquellos que fueron oyentes nuestros y a los que la enfermedad, o la desgracia, o la mala fortuna o, simplemente, la edad les impidieron seguir entre nosotros

Un mundo de cambios

Recibí el viernes una carta… (Este es un truco que se usa mucho en radio, recibí una carta que dice lo que yo quiero). No, es de verdad, ¡la he traído!

Es una carta favorable al programa —si no, no la hubiera traído—, que me entregaron en mano los padres de Marta, oyentes culturetas. Marta tiene 21 años, le gusta la escritura, la historia, la política y el periodismo. Por eso está estudiando Económicas. Dice: ‘Gracias por darle importancia a la palabra y por el esfuerzo de escoger cada día las palabras precisas para transmitir ideas. Gracias por hacer preguntas no sólo a los demás sino a vosotros mismos. Gracias por darle valor a la coherencia’.

Tampoco quiero abrumaros con los elogios. Porque, en realidad, traigo esta carta por este párrafo que dice: ‘Me habéis acompañado desde las mañanas en que iba al colegio, hasta las mañanas en mi coche camino de las prácticas, y las tardes y las noches, en diferido, el tiempo que he vivido fuera de España’. Al leer esto caí en la cuenta de que Marta tenía once años cuando empezó este programa y hoy está para licenciarse.

Al leer esto caí en la cuenta de que Marta tenía once años cuando empezó este programa y hoy está para licenciarse

Y pensé: vale, en el mundo, y en España, han cambiado muchas cosas:

Leonor tenía nueve años, no tenía que aguantarnos a ninguno, y ahora se sube a las velas del Juan Sebastián Elcano sólo para mirar si hay fotógrafos queriendo retratarla.

no tenía que aguantarnos a ninguno, y sólo para mirar si hay fotógrafos queriendo retratarla. El presidente del gobierno era Rajoy. Si, con erre, Rajoy. Fue un político que hizo el camino inverso al de Zelenski, primero fue presidente y luego se hizo humorista.

Si, con erre, Rajoy. Fue un político que hizo el camino inverso al de Zelenski, Sánchez, no. Sánchez no era presidente cuando empezamos . Es que no siempre ha sido presidente. Y como no era presidente sino aspirante , le gustaba mucho la línea del programa .

. Es que no siempre ha sido presidente. Y como no era presidente sino , . En la Casa Blanca vivía Obama. ¿Os acordáis de Obama? Uno alto, que no necesitaba laca. Donald Trump era presentador de un concurso de televisión. Y propietario de un montón de hoteles y casinos que se declaraban en quiebra de vez en cuando. Decían que quería presentarse a las elecciones, pero como dijo el Washington Post, ‘este señor es una mezcla de fanfarronería y fracasos empresariales, o sea, las claves del éxito’. Sesenta y tres millones de votos.

Quiero decir que el mundo, es verdad, ha cambiado bastante.

Bueno, Grande Marlaska era vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP y lamentaba muchísimo que los políticos cuestionaran las decisiones de los jueces, ya me dirás si ha cambiado.

y lamentaba muchísimo que los políticos cuestionaran las decisiones de los jueces, ya me dirás si ha cambiado. María Jesús Montero era consejera de Hacienda en Andalucía, ¡pero es que Susana Díaz era presidenta! Y Zapatero decía: es la mujer que necesitamos para liderar el PSOE, este Sánchez es un despropósito. Cambio, la vida es cambio. De opinión.

Cambio, la vida es cambio. De opinión.

En Más de Uno

Pero, ¿y en vuestras vidas, que es lo que más cerca tenéis? Cuántas cosas no habrán cambiado en vuestras vidas en estos diez años. El día que empezamos este programa ya os dije que aspirábamos a ser la compañía, eso que va contigo, y te habla de cosas, mientras haces tu vida. Y en esencia, somos eso. Acompañantes. En vuestras vidas.

El día que empezamos este programa ya os dije que aspirábamos a ser la compañía, eso que va contigo, y te habla de cosas, mientras haces tu vida

En diez años, qué no os habremos contado. Desde el estudio y desde la calle, que sabéis que es seña de identidad de este programa.

La primera emisión que hicimos fuera creo recordar que fue muy fuera. En la frontera de Austria con Hungría. Cuando, 2015, Europa recibió a un millón de refugiados procedentes, la mayoría, de Siria. La Unión Europea de 2015 aún era de Merkel y había abierto sus puertas a los refugiados.

Y aún formaba parte de la UE el Reino Unido. Estábamos allí, junio de 2016, para informarles a ustedes del referéndum del Bréxit. Hay quien dice que con el Brexit empezó el auge del populismo que ahora nos inunda.

Hay quien dice que con el Brexit empezó el auge del populismo que ahora nos inunda.

Y de España, pues qué le voy a contar.

Que en 2015 gobernaba Rajoy y se conjuraron las derechas y las izquierdas independentistas catalanas para presentarse juntas a las elecciones con Artur Mas como urdidor y un tal Raul Romeva como candidato a presidente de Cataluña. Aquello que se llamó Junts pel sí y que fue el germen de lo que acabaría siendo el procés.

conjuraron las derechas y las izquierdas independentistas catalanas para presentarse juntas a las elecciones con Artur Mas como urdidor y un tal Raul Romeva como candidato a presidente de Cataluña. Aquello que se llamó Junts pel sí y que fue el germen de lo que acabaría siendo el procés. El año de ‘y la europea’, sí. Y al año siguiente, unas elecciones generales ( o dos, porque hubo que votar dos veces) y un líder de la oposición, de apellido Sánchez, atrincherado en el no es no . Prefería terceras elecciones a que fuera investido Rajoy. Al final fue investido Rajoy, se rompió el PSOE , destronaron a su secretario general y pusieron fecha a unas primarias que el destronado ganó. Año 2017. Que acabó siendo, en realidad, el año del procés. Y de aquel 27 de octubre en que este programa duró trece horas. Y narró la mascarada de una proclamación de independencia fake.

. Prefería terceras elecciones a que fuera investido Rajoy. Al final , destronaron a su secretario general y pusieron fecha a unas primarias que el destronado ganó. Año 2017. Que acabó siendo, en realidad, el año del procés. Y de aquel Y narró la mascarada de una proclamación de independencia fake. Hace ocho años, el procés. Hace siete, la moción de censura que sacó de la Moncloa a Rajoy y que fue defendida en el Congreso por un diputado que ya era número dos del PSOE y que respondía al nombre, qué tiempos, de José Luis Ábalos, que aún no conocía a Jéssica.

Bueno, muchas cosas han pasado. Luego podremos seguir recordando otras. El gobierno con Podemos, la pandemia, la nueva normalidad, la cogobernanza, los indultos, la amnistía, este Puigdemont al que nunca se llegó a juzgar y que tiene hoy la llave de todas las votaciones parlamentarias. Y el PP, que pasó de Rajoy a Casado derrotadas Cospedal y Soraya, y de Casado a Feijoo, que fue el primer entrevistado que tuvimos en este programa. Si es que lo mejor es no hacer muchos planes. Que luego llegan los terremotos políticos, o los volcanes, y te los cambian.

Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 08 de abril de 2025. Esto es Onda Cero. Esto es Más de Uno. En el primer día de su segunda década.